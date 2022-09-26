الباستا الوردية بالشمندر وجبن الفيتا جددي ألوان أطباقك عن طريق إضافة مواد طازجة وألوان طبيعية. باستا بالشمندر (البنجر) وجبن الفيتا. وصفة معبأة بالعناصر الغذائية والألوان الزاهية.

المكونات:

2 شمندر كبير، مقشر ومفروم تقريبا الى قطع

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

2 بصل ، مفروم بدقة

4 عصي الكرفس

4 جزر ، مقشر ومفروم بدقة

1 حفنة صغيرة من الريحان

2 حص من الثوم ، مقطعة بدقة

400غم من المعكرونة الكاملة

75 غم كريمة قليلة الدسم

100 غم جبن الفيتا

الطريقة:

ضعي قدر كبير من الماء المملح على نار عالية ، واتركيه يغلي ثم أضيفي قطع الشمندر الكبيرة فيه. تطهى لمدة 5 دقائق ، ثم ينقل الشمندر.

في هذه الأثناء ، ضع زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة ، ثم أضيفي البصل والكرفس والجزر واطهيها لمدة 8 دقائق حتى تليين. قطعي سيقان الريحان والكرفس ، ثم أضيفيها إلى المقلاة مع الثوم ، وقلي لمدة 30 ثانية أخرى .

ترفع المعكرونة في مقلاة ماء الشمندر وتترك على نار خفيفة لمدة 13-15 دقيقة (اعتمادًا على المعكرونة التي تستخدمها) حتى تنضج فقط. صفي الماء، واحتفظي بحوالي 200 مل من ماء المعكرونة ثم اعيدي المعكرونة مرة أخرى الى المقلاة .

في هذه الأثناء ، ضعي الشمندر مع نصف الخضار المقلي في محضر الطعام مع أوراق الريحان والكريمة ، ثم قومي بخلطها حتى تصبح ناعمة. أضيفي ماء المعكرونة تدريجياً لتخفيفه حتى يكون لديك مزيج سميك .