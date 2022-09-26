الباستا الوردية بالشمندر وجبن الفيتا جددي ألوان أطباقك عن طريق إضافة مواد طازجة وألوان طبيعية. باستا بالشمندر (البنجر) وجبن الفيتا. وصفة معبأة بالعناصر الغذائية والألوان الزاهية.
الباستا الوردية بالشمندر وجبن الفيتا
المكونات:
2 شمندر كبير، مقشر ومفروم تقريبا الى قطع
1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
2 بصل ، مفروم بدقة
4 عصي الكرفس
4 جزر ، مقشر ومفروم بدقة
1 حفنة صغيرة من الريحان
2 حص من الثوم ، مقطعة بدقة
400غم من المعكرونة الكاملة
75 غم كريمة قليلة الدسم
100 غم جبن الفيتا
الباستا الوردية بالشمندر وجبن الفيتا
الطريقة:
- ضعي قدر كبير من الماء المملح على نار عالية ، واتركيه يغلي ثم أضيفي قطع الشمندر الكبيرة فيه. تطهى لمدة 5 دقائق ، ثم ينقل الشمندر.
- في هذه الأثناء ، ضع زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة ، ثم أضيفي البصل والكرفس والجزر واطهيها لمدة 8 دقائق حتى تليين. قطعي سيقان الريحان والكرفس ، ثم أضيفيها إلى المقلاة مع الثوم ، وقلي لمدة 30 ثانية أخرى.
- ترفع المعكرونة في مقلاة ماء الشمندر وتترك على نار خفيفة لمدة 13-15 دقيقة (اعتمادًا على المعكرونة التي تستخدمها) حتى تنضج فقط. صفي الماء، واحتفظي بحوالي 200 مل من ماء المعكرونة ثم اعيدي المعكرونة مرة أخرى الى المقلاة.
- في هذه الأثناء ، ضعي الشمندر مع نصف الخضار المقلي في محضر الطعام مع أوراق الريحان والكريمة ، ثم قومي بخلطها حتى تصبح ناعمة. أضيفي ماء المعكرونة تدريجياً لتخفيفه حتى يكون لديك مزيج سميك.
- حركي الصلصة مع المعكرونة جنبا إلى جنب مع الخضار المقلية المتبقية وبعض التوابل. اضيفي فوقها الفيتا ، ثم أوراق الريحان المتبقية. وبعض الفلفل الأسود ، إذا أردت.
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