صينية مكعبات اليقطين المحمصة بالقرفة وصفة جانبية من اليقطين المنكه بشراب القيقب والتوابل. مكعبات من القرع/ اليقطين مع شراب القيقب والقرفة وإكليل الجبل ، محمصة إلى الكمال بالكراميل.
صينية مكعبات اليقطين المحمصة بالقرفة
المكونات:
1 يقطين حوالي 3 أرطال ، مقشرة ومقطعة إلى مكعبات بحجم بوصة واحدة
1 ½ ملعقة طعام زيت زيتون بكر ممتاز
1 ½ ملعقة كبيرة شراب القيقب النقي
1 ¾ ملعقة صغيرة ملح (أو قلل الكمية وأضف القليل في النهاية حسب الحاجة)
¾ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
1 ملعقة كبيرة إكليل الجبل الطازج المفروم
الطريقة:
- ضع الرفوف في الثلثين العلوي والسفلي من الفرن وقم بتسخين الفرن مسبقًا إلى 400 درجة فهرنهايت. قم بتغطية ورقتين خبز بسخاء برذاذ غير لاصق.
- ضع مكعبات اليقطين في وعاء كبير. رشي عليها زيت الزيتون وشراب القيقب ، ثم رشي الملح والقرفة والفلفل على الوجه. قلبيها لتغطي التوابل بسرعة، ثم قسّميها بين ورقتي زبدة ، وتخلصي من أي سائل فائض يتجمع في قاع الوعاء.
- انشر المكعبات في طبقة واحدة على ورق الخبز المجهز ، مع الحرص على عدم تداخلها.
- ضع صينية الفرن في الثلثين العلوي والسفلي من الفرن واخبزيها لمدة 15 دقيقة. أخرجي الصينية من الفرن ، وقلبي المكعبات بملعقة ، ثم اعيديها إلى الفرن ، على الرفوف العلوية والسفلية.
- استمري في الخبز حتى تنضج اليقطين ، حوالي 10 إلى 15 دقيقة إضافية. أخرجيها من الفرن ورشي إكليل الجبل فوقها. قدميها دافئة.
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