صينية مكعبات اليقطين المحمصة بالقرفة وصفة جانبية من اليقطين المنكه بشراب القيقب والتوابل. مكعبات من القرع/ اليقطين مع شراب القيقب والقرفة وإكليل الجبل ، محمصة إلى الكمال بالكراميل.

المكونات:

1 يقطين حوالي 3 أرطال ، مقشرة ومقطعة إلى مكعبات بحجم بوصة واحدة

1 ½ ملعقة طعام زيت زيتون بكر ممتاز

1 ½ ملعقة كبيرة شراب القيقب النقي

1 ¾ ملعقة صغيرة ملح (أو قلل الكمية وأضف القليل في النهاية حسب الحاجة)

¾ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

1 ملعقة كبيرة إكليل الجبل الطازج المفروم

الطريقة:

ضع الرفوف في الثلثين العلوي والسفلي من الفرن وقم بتسخين الفرن مسبقًا إلى 400 درجة فهرنهايت. قم بتغطية ورقتين خبز بسخاء برذاذ غير لاصق .

ضع مكعبات اليقطين في وعاء كبير. رشي عليها زيت الزيتون وشراب القيقب ، ثم رشي الملح والقرفة والفلفل على الوجه. قلبيها لتغطي التوابل بسرعة، ثم قسّميها بين ورقتي زبدة ، وتخلصي من أي سائل فائض يتجمع في قاع الوعاء.

انشر المكعبات في طبقة واحدة على ورق الخبز المجهز ، مع الحرص على عدم تداخلها .

ضع صينية الفرن في الثلثين العلوي والسفلي من الفرن واخبزيها لمدة 15 دقيقة. أخرجي الصينية من الفرن ، وقلبي المكعبات بملعقة ، ثم اعيديها إلى الفرن ، على الرفوف العلوية والسفلية.