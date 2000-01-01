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صينية مكعبات اليقطين المحمصة بالقرفة

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

منشور 25 أيلول / سبتمبر 2022 - 02:00
صينية مكعبات اليقطين المحمصة بالقرفة 
صينية مكعبات اليقطين المحمصة بالقرفة 

صينية مكعبات اليقطين المحمصة بالقرفة  وصفة جانبية من اليقطين المنكه بشراب القيقب والتوابل. مكعبات من القرع/ اليقطين مع شراب القيقب والقرفة وإكليل الجبل ، محمصة إلى الكمال بالكراميل.

صينية مكعبات اليقطين المحمصة بالقرفة 

المكونات:

صينية مكعبات اليقطين المحمصة بالقرفة 

1 يقطين حوالي 3 أرطال ، مقشرة ومقطعة إلى مكعبات بحجم بوصة واحدة

1 ½  ملعقة طعام زيت زيتون بكر ممتاز

1 ½ ملعقة كبيرة شراب القيقب النقي

1 ¾ ملعقة صغيرة ملح (أو قلل الكمية وأضف القليل في النهاية حسب الحاجة)

¾ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

½  ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

1 ملعقة كبيرة إكليل الجبل الطازج المفروم

الطريقة:

  1. ضع الرفوف في الثلثين العلوي والسفلي من الفرن وقم بتسخين الفرن مسبقًا إلى 400 درجة فهرنهايت. قم بتغطية ورقتين خبز بسخاء برذاذ غير لاصق.
  2. ضع مكعبات اليقطين في وعاء كبير. رشي عليها زيت الزيتون وشراب القيقب ، ثم رشي الملح والقرفة والفلفل على الوجه. قلبيها لتغطي التوابل بسرعة، ثم قسّميها بين ورقتي زبدة ، وتخلصي من أي سائل فائض يتجمع في قاع الوعاء.
  3. انشر المكعبات في طبقة واحدة على ورق الخبز المجهز ، مع الحرص على عدم تداخلها.
  4. ضع صينية الفرن في الثلثين العلوي والسفلي من الفرن واخبزيها لمدة 15 دقيقة. أخرجي الصينية من الفرن ، وقلبي المكعبات بملعقة ، ثم اعيديها إلى الفرن ، على الرفوف العلوية والسفلية.
  5. استمري في الخبز حتى تنضج اليقطين ، حوالي 10 إلى 15 دقيقة إضافية. أخرجيها من الفرن ورشي إكليل الجبل فوقها. قدميها دافئة.

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