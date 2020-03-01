البرازيل... الوجهة السياحية الأنسب لشهر مارس / آذار 2020

شهر مارس يعني البدء بحلول فصل الربيع، حيث يبدأ الناس في البحث عن وجهات سياحية لقضاء وقت مميز مع عائلاتهم وأصحابهم، وفي هذا المقال نقدم لكم وجهة سياحية تناسب فصل الربيع وهي البرازيل.

دولة البرازيل أو جمهوريّة البرازيل الفيدراليّة هي الدّولة الأكبر في قارة أمريكا اللاتينيّة وأمريكا الجنوبيّة؛ حيث تبلغ مساحتها 8.5 مليون كيلومتر مربّع، وتتميّز بأنّها خامس أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، أمّا عاصمة الدّولة فهي برازيليا وتقع في مدينة ساو باولو، ويُقدّر عدد سكّان الدّولة 210 مليون و147 ألف و125 نسمة بحسب الإحصائات المقدّرة في عام 2019، كما تبلغ قيمة الكثافة السكانيّة 25 شخص لكل كيلومتر مربّع، وبالتّالي فإنّ دولة البرازيل تحتل المرتبة الخامسة من حيث عدد السكّان في العالم.

تتمتع البرازيل بطبيعة خلابة من شواطئ رائعة وغابات الأمازون المطيرة ومناخ استوائي دافئ، وكما أنها تشتهر بتاريخها العريق وتعدد ثقافاتها وأعراقها.

وتتوفر البرازيل على فنادق ومنتجعات فخمة وخاصة في ريو دي جانيرو وساو باولو وبرازيليا وماناوس وغيرها من المدن البرازيلية الكبرى، كما أنها تشتهر بكثرة منتزهاتها وحدائقها وكذا متاحفها ومعارضها الرائعة.

ويعتبر شهر مارس من أفضل الأوقات لزيارة البرازيل حيث يمكن للسياح حضور فعاليات كرنفال البرازيل التي تحتفي بالموروث الثقافي البرازيلي وبرقصات السامبا الشهيرة، وسينضم الكرنفال ما بين اليوم الأول من شهر مارس واليوم التاسع من نفس الشهر.

يُعدّ قطاع السياحة في البرازيل ناميًا؛ حيث تستقبل الدّولة ثلاثة ملايين سائح أجنبي في السنة الواحدة تقريبًا، ويزور معظم هؤلاء السيّاح مدينة ريو دي جانيرو وغيرها من المواقع التي يسهل الوصول إليها وتُوجد حول المراكز المدنيّة والتي تحتوي على خدمات جيّدة للضيافة، كما تُعدّ مدينة سلفادور وبعض أجزاء باهيا أحد مناطق جذب السياحة الكبرى، كما يزور بعض السيّاح المناطق الساحليّة الأخرى التي تقع في الشمال الشرقيّ، وفيما يأتي ذكر لبعض المناطق الأخرى التي يزورها السيّاح في دولة البرازيل:

1- الأمازون: حيث تحظى السياحة البيئيّة بشعبيّة مقبولة في منطقة الأمازون.

2- سانتا كاتارينا: تجذب شواطىء منطقة سانتا كاتارينا في جنوب الدولة عدد كبير من السيّاح القادمين من دولة الأرجنتين.

3- شلالات إجوازو: تجذب هذه الشلالات الرائعة أكثر من مليون سائح أجنبي ومحليّ سنويًا؛ وتتميّز بارتباطها بالمراكز الحضريّة الرئيسة عبر الطرق السريعة والطرق الجويّة.

وكما تحظى الشواطىء الأصلية في الشمال الشرقيّ بالإضافة إلى الحدائق الوطنيّة في المناطق الدّاخلية من الدولة والمواقع التاريخيّة في جميع أنحاء دولة البرازيل باهتمامًا متزايدًا لدى السيّاح، وقد صُنفت كل من مدن السلفادور وبرازيليا وأورو بريتو وأوليندا من مواقع التّراث العالميّ في الثمانينات من القرن العشرين، بالإضافة إلى أجزاء من السّاحل الشماليّ الشرقيّ في عام 1999.

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