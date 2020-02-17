7 وجهات سياحية ننصحكم بزيارتها في ربيع 2020 

فصل الربيع يمتاز باعتدال طقسه، وهو المرحلة الانتقاليّة بين فصلَي الشّتاء والصّيف ويرمز لازدهار الطّبيعة؛ حيث تتفتّح فيه الأزهار، وتكتسي الأرض بالعُشب الأخضر، ويُصبح لون أوراق الأشجار أكثر نُضرةً.

ويرتبط هذا الفصل مع العديد من الظّواهر في علم المناخ والأحياء والبيئة، ففيه تتفتّح النّباتات وتُوالي نُموّها بعد الشّتاء، وتبدأ الأنشطة الحيوانية مع خُروج الكائنات الحيّة من مرحلة السّبات الشتويّ، أمّا بالنسبة للإنسان، فإنَّه يبدأ بمرحلة زراعة المحصول للسّنة القادمة والسفر والتوجه للبس الملابس الخفيفة المناسبة لفصل الربيع.

تتعدد الوجهات السياحية في فصل الربيع ولكن يبقى أجملها من يمنحنا الراحة والإستمتاع والإحتفاظ بذكريات لاتنسى، وفي هذا المقال يقدم لكم موقع البوابة وجهات سياحية ننصحكم بزيارتها في ربيع 2020 لقضاء عطلة لا تعوض ولا تتكرر:

1- زهرة جيجو الكانولا

جزيرة جيجو الجنوبية في كوريا من الوجهات المثالية في أبريل لرؤية زهور الكانولا التي تكون أول من يزهر في الربيع، وتتميز الجزيرة بعض حقول الكانولا بوجود مقاعد على شكل قلب لإضفاء أجواء من الرومنسية والشاعرية.

2- نفق يونجونغنو لأزهار الكرز

يقع هذا النفق بسيول عاصمة كوريا الجنوبية ويعد الوجهة الأفضل والأكثر شعبية فيها، إذ يتحول في أوائل أبريل إلى نفق ثلجي أبيض نتيجة تفتح أزهار الكرز، عبر اصطفاف أكثر من 1400 من أشجار الكرز العملاقة التي يعود تاريخها إلى 30 و40 سنة ويزورها أكثر من 2،5 مليون زائر سنوياً.

3- أرمينيا

تتمتع أرمينيا بمناظر طبيعية خلابة، فضلاً عن أديرتها القديمة ونوافيرها الجميلة ومبانيها ذات التصميم المميز، فضلاً عن الصخور الرائعة.

4- مانشستر

في حال أردتم تغيير مزاجكم قليلاً، فلا بأس من زيارة مانشستر المدينة الأكثر شعبية في بريطانيا ومكان تجمع محبي الموسيقى في العالم، حيث تضم في أروقتها تراثاً موسيقياً ضخماً غنياً عن التعريف، فضلاً عن عدد كبير من النوادي الليلية وصالات الموسيقى.

5- جزيرة مينمبا

جزيرة مينمبا من ضمن قائمة الجزر الأكثر روعة وجمالاً في العالم، وهي جزيرة تقع قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة أونجوجا وتضم حوالي 150 نوعاً من الأسماك والشعب المرجانية الرائعة وتعد تجربة الغوص في بحارها فرصة لاستكشاف عالم الأعماق الساحر والخلاب.

6- جزيرة سيبو

تشتمل جزيرة سيبو في الفليبين على هضاب كلسية وسواحل ضيقة وتقدم مجموعة واسعة من النشاطات على رأسها الرياضية المائية، مثل ركوب الأمواج، الغوص.

7- مغارة جعيتا في لبنان

مغارة جعيتا من أجمل المناطق الخلابة والساحرة في لبنان وهي جوهرة السياحة اللبنانية، وهي مغارة ذات تجاويف وشعاب ضيقة وردهات وهياكل وقاعات نحتتها الطبيعة وتسربت إليها المياه الكلسية من مرتفعات لبنان لتشكل منحوتات وأشكال وتكوينات عجائبية.

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