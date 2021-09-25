البراز الأخضر..ما هي الأسباب ومتى يجب رؤية الطبيب؟

قد يكون من المثير للقلق ملاحظة البراز الأخضر لدى البعض، ولكن هناك مجموعة واسعة من الأسباب التي قد تكون وراء هذه الحالة، وليست جميعها خطيرة.

وفي الحقيقة، بعد ملاحظة البراز الأخضر، يجب التفكير مرة أخرى في الذي كنت تأكله مؤخرًا، وعلى الأرجح ستجد الإجابة هناك، ولكن في أحيان أخرى هناك بعض الأسباب الأخرى للبراز الملون مثل وجود حالة طبية أساسية، أو تناول مضادات حيوية أو بسبب عدوى بكتيرية.

أسباب ظهور البراز الأخضر

من المحتمل أنه من شيء أكلته

السبب الأكثر شيوعًا وراء ظهور البراز الأخضر هو عادة ما يكون تغيير في النظام الغذائي، ومن بين الأطعمة التي يمكن أن تسبب البراز الأخضر الكرنب، السبانخ، البروكلي، التوت، حيث أن الخضروات ذات اللون الأخضر تحتوي على الكلوروفيل، وهي المادة الكيميائية التي تسمح للنباتات بتوليد الطاقة من الشمس، ويمكن أن يؤدي تناول الكثير منها إلى تحويل الفضلات إلى اللون الأخضر، ولكن هذا لا يعني أن هناك شيئًا خاطئًا في أكل تلك الخضار.

صبغة الصفراء

الصفراء عبارة عن سائل يتم إنتاجه في الكبد ويتم تخزينه في المرارة، وهذا السائل له لون طبيعي أصفر وأخضر، وعندما تتحد الصفراء مع الأطعمة التي تتناولها، فإن الصفراء تساعد الجسم على تكسير المزيد من الدهون من النظام الغذائي، وهذا يسمح بامتصاص المزيد من الدهون في الجسم والأمعاء الدقيقة.

وفي بعض الأحيان عندما يكون هناك إسهال أو مشاكل أخرى في الجهاز الهضمي، لا يمكن تكسير الصفراء بسرعة، ويمكن أن تكون النتيجة ظهور البراز الأخضر بسبب اللون الاخضر الطبيعي للأملاح الصفراوية في الجسم.

المضادات الحيوية والأدوية الأخرى

إذا كنت قد تناولت مؤخرًا مضادات حيوية وخاصة القوية منها، فيمكن أن لهذه المضادات أن تقتل جزءًا كبيرًا من البكتيريا الطبيعية في الأمعاء، وهذا يقلل من تعداد البكتيريا المصبوغة باللون البني في الأمعاء السفلية وبالتالي احتمالية ظهور البراز الأخضر، ويمكن أن تساعد البروبيوتك مثل الزبادي في إعادة التوازن إلى البكتيريا المعوية.

الطفيليات والفيروسات والبكتيريا

يمكن أن تتسبب الطفيليات والفيروسات والبكتيريا في ظهور البراز الأخضر، حيث يحتوي الجسم بالفعل على مليارات البكتيريا التي تخدم الأغراض الحيوية، مع ذلك يمكن أن تتسبب هذه في كل أنواع الخراب في إنتاج الأمعاء، فمثلًا تتسبب السالمونيلا في تدفق الأمعاء بشكل أسرع من المعتاد، مما قد يؤدي إلى ظهور براز أخضر اللون.

أمراض الجهاز الهضمي

إذا كنت مصابًا بمرض كرون أو حالة أخرى من أمراض الجهاز الهضمي، فقد تتحرك العصارة الصفراوية عبر الأمعاء بسرعة كبيرة، مما يتسبب في ظهور البراز الأخضر، ويسبب مرض الاضطرابات الهضمية مجموعة متنوعة من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الغازات والانتفاخ والإسهال وآلام المعدة، وتشمل الأسباب المحتملة الأخرى للبراز الأخضر متلازمة القولون العصبي والتهاب القولون التقرحي، وكل هذه المشكلات يمكن أن تسبب حركة الصفراء السريعة عبر الأمعاء.

الشق الشرجي

الشق الشرجي عبارة عن تمزقات صغيرة في الأنسجة المبطنة للشرج، وغالبًا ما تكون نتيجة لتمرير براز صلب، ولكن يمكن ن تظهر هذه الشقوق أيضًا في حال كنت تعاني من الإسهال المزمن أو مرض التهاب الأمعاء، لذلك إذا كنت تعاني من وجود شق شرجي متعلق بالإسهال، فقد تلاحظ وجود البراز الأخضر.

متى يجب رؤية الطبيب؟

إذا كنت تعاني من الإسهال لأكثر من 3 أيام، فيجب طلب الرعاية الطبية على الفورن حيث يمكن أن يؤدي الإسهال غير المعالج على المدى الطويل إلى الجفاف وسوء الحالة التغذوية.

وإذا كان البراز الأخضر المزمن مصحوبًا بأعراض أكثر شدة، مثل اضطراب المعدة أو وجود دم في البراز أو غثيان، فإن هذه الأعراض تستدعي أيضًا زيارة الطبيب، حيث يمكن للطبيب مراجعة قائمة الأدوية والنظام الغذائي والحالات الطبية الأخرى كوسيلة لتحديد أسباب البراز الأخضر.

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