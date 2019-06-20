البرونزر أم المقشر... هذا هو المنتج التجميلي المفضل لكِ حسب نوع برجك

هناك العديد من العوامل التي يعتمد عليها الخبراء لتحليل الشخصية، ومن بين مختلف تلك العوامل، ترتبط الأبراج الفلكية بالعديد من أمور حياتنا وتكشف الكثير عن شخصية كل منا أيضًا، مثل المنتج التجميلي المفضل لدى الكثيرات.

لذا ومن خلال مجلة "بي بيوتيفول"، ستعرفين أي منتج تجميلي تفضلينه أكثر حسب نوع برجك:

الأبراج المائية: السرطان، العقرب والحوت

تتميز الأبراج المائية بطبيعة حساسة وحدسهم القوي، وعندما يتعلق الأمر بمنتجات التجميل، تفضل صاحبة برج السرطان المنتجات المغذية لجمالها، مثل مرطب البشرة وبلسم الشفاه، بينما تعشق صاحبة برج العقرب الماسكرا التي تبرز جمال عينيها وغموضها الجذاب.

أما بالنسبة لبرج الحوت، تفضل صاحبته استخدام الهايلايتر، بالإضافة إلى آيلاينر مطفي أو ذو درجة ميتاليك.

الأبراج النارية: الحمل، الأسد، والقوس

تتميز الأبراج النارية بإشراقة لا تُقاوم، سواء على الصعيد الظاهري أو الداخلي، هذا وتفضل صاحبة برج الحمل البساطة وتهتم أكثر بحاجبيها، لذا تعتمد أكثر على منتجات العناية بالحواجب وتشذيبها، وبما أن صاحبة برج الأسد تحب لفت الانتباه، فهي لا تستغنى عن البرونزر، وذلك على عكس برج القوس الذي تفضل صاحبته الاطلالة المنعشة والطبيعية، ودائمًا ما تعتمد على السبراي المثبت للحفاظ على ثبات اطلالتها منتعشة طوال الوقت.

الأبراج الهوائية: الميزان، الدلو والجوزاء

تعد المرونة والروح الحرة أبرز ما يميز الأبراج الهوائية، ووفقا للخبراء، تحب صاحبات برج الميزان والجوزاء المنتجات المفعمة بالألوان، مثل مقشرات الشفاه وطلاء الأظافر، بينما تفضل صاحبة برج الدلو ألوان الآيشادو القوية والهايلايتر البراق، وذلك لأنها تعد من أكثر الأبراج المعبرة.

الأبراج الترابي: الجدي، الثور والعذراء

في حين أن الكثيرين يعتقدون أن الأبراج الترابية مملة، خاصة لارتباطها بالألوان البني أو الرمادي، إلا أنه على عكس ما قد يتوقعه الكثيرين، تعشق صاحبات برج الجدي ألوان أحمر الشفاه الزاهية والقوية، كما تفضل صاحبة برج الثور أقنعة البشرة والمنتجات التجميلية التي تستطيع تحضيرها بنفسها، بينما دائما ما تعتمد صاحبة برج العذراء على غسول الوجه.

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