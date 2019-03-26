حلويات صيامي: البسبوسة

البسبوسة

الحلويات من الأكلات المهمة لجسم الإنسان حيث تمده بالعديد من العناصر الغذائية في حال تناولها باعتدال، كما تمده بالطاقة والفتيامينات، والبروتينات، ويُعد كلّ من الحليب والبيض من المكوّنات الأساسية في تحضير أنواع الحلويات المختلفة، وفي حال عدم توفر هذه المكوّنات في المنزل أو وجود بعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية من هذه المكوّنات، فبإمكان ربة المنزل تحضير عدة أنواع من الحلويات دون الحاجة إليها وتسمى الحلويات الصيامي.

إليكم طريقة عمل البسبوسة:

مقادير البسبوسة:

- كوب ونصف من السميد.

- ثلاث أرباع الكوب من كلّ من: السكر، وعصير البرتقال.

- ربع كوب من الزيت النباتي.

- نصف ملعقة كبيرة من الباكنج باودر.

- كوبان من القطر.

- نص كوب من الكاجو.

طريقة تحضيرالبسبوسة:

- أولاً امزجي السكر، والسميد، والبكينج باودر في وعاء.

- ثم اسكبي عصير البرتقال، والزيت النباتي مع التقليب حتى تحصلي على عجينة ذات قوام لين.

- ثم امسحي صينية الخبز بالقليل من الزبدة.

- ثم اسكبي خليط البسبوسة في الصينية، ثُمّ قطعيها على شكل معين.

- ثم ضعي حبات الكاجو في وسط كل قطعة.

- ثم أدخلي الصينية إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ثلث ساعة حتى تنضج.

- ثم اسكبي القطر البارد على البسبوسة الساخنة، وصحتين وعافية.

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