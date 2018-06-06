تعلمي تحضير طبق البطاطا الإسبانية بالزعفران

طبق البطاطا الإسبانية بالزعفران

ما زالت وصفات الطعام النباتية تلقى شعبية واسعة بين الناس لبساطتها وغناها بالمواد المغذية بعيدًا عن شبهة اللحوم الحمراء.

المكونات:

1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

2 رطل من البطاطا الصفراء الصغيرة، مقطعة ومنظفة

ملح

فلفل أسود مطحون

½ الى 1 ملعقة كبيرة من الزعفران

2 حص ثوم كبير مقشر

½ كوب من اللوز المفروم، دون قشر

1 ½ كوب من الخبز الأبيض المقطع الى شرائح صغيرة

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو المدخن

1 2/3 كوب ماء مغلي

1 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم الطازج (اختياري).

الطريقة:

توضع طبقة رقيقة من زيت الزيتون على صينية الفرن. توزع البطاطا بالتساوي في الطبق. يرش بسخاء مع الملح والفلفل، والزعفران.

يسخن الفرن إلى 375 فهرنهايت.

في مقلاة صغيرة (غير لاصقة) تسخن 1 ملعقة كبيرة حتى تصبح ساخنة. يضاف الثوم واللوز، ويقلب لبضع دقائق (اعتمادًا على درجة حرارة الزيت) حتى يصبح ذهبي اللون. يرفع بلطف الى معالج الطعام. يسخن ما تبقى من الزيت في نفس المقلاة حتى يصبح ساخنًا جدًا، تضاف قطع الخبز. تقلى حتى تصبح ذهبية اللون ثم توضع في معالج الطعام. يضاف الفلفل الأحمر والملح والفلفل الأسود، مع القليل من الماء المغلي إلى ويترك ليبرد لبضع دقائق مع الغطاء. يفرم حتى تتشكل عجينة خشنة، يضاف المزيد من الماء إذا كانت جافة جدًا. يوزع الخليط بالتساوي على البطاطا.

يصب ما تبقى من الماء (لا بأس إذا تم تبريده قليلًا) ببطء على البطاطا. توضع الصينية في الفرن، وتغطي بإحكام، وتطبخ لمدة 45 دقيقة. تخرج من الفرن وتحرك برفق، يدمج خليط الخبز مع مكونات الطبق. يغطى مرة أرى ويوضع في الفرن لمدة 20 دقيقة. يمكنك كشف الغطاء لتتحمر البطاطا.

توضع جانبًا قبل التقديم لتبرد قليلًا. تزين بالبقدونس.