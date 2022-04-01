البطاطس..الحقائق التغذوية والآثار الصحية

البطاطس عبارة عن درنات تحت الأرض، وهذا النبات موطنه الأصلي أمريكا الجنوبية، ولقد تم إحضار البطاطس إلى أوروبا في القرن السادس عشر وتزرع الآن في أنواع لا حصر لها في جميع أنحاء العالم.

ويتم تناول البطاطس بشكل عام مسلوقة أو مخبوزة أو مقلية وتقدم بشكل متكرر كطبق جانبي أو وجبة خفيفة، وتشمل الأطعمة والمنتجات الغذائية الشائعة القائمة على البطاطس: البطاطس المقلية ورقائق البطاطس ودقيق البطاطس.

حقائق تغذوية عن البطاطس

تعد البطاطس المطبوخة مع القشر مصدرًا جيدًا للعديد من الفيتامينات والمعادن، مثل البوتاسيوم وفيتامين سي، وبصرف النظر عن كونها غنية بالماء عندما تكون طازجة، تتكون البطاطس بشكل أساسي من الكربوهيدرات وتحتوي على كميات معتدلة من البروتين والألياف.

والعناصر الغذائية الموجودة في (100 جرام) من البطاطس المسلوقة والمطبوخة مع القشر ولكن بدون ملح:

السعرات الحرارية: 87

المياه: 77٪

البروتين: 1.9 جرام

الكربوهيدرات: 20.1 جرام

السكر: 0.9 جرام

الألياف: 1.8 جرام

الدهون: 0.1 جرام

فوائد البطاطس الصحية

صحة القلب

يعد ارتفاع ضغط الدم، وهو حالة ضارة تتميز بارتفاع ضغط الدم بشكل غير طبيعي، أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب، وتحتوي البطاطس على عدد من المعادن والمركبات النباتية التي قد تساعد في خفض ضغط الدم، وإن المحتوى العالي من البوتاسيوم للبطاطس جدير بالملاحظة بشكل خاص.

وفي الواقع، تربط العديد من الدراسات القائمة على الملاحظة والتجارب العشوائية ذات الشواهد تناول كميات كبيرة من البوتاسيوم بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، كما أن المواد الأخرى في البطاطس التي قد تعزز انخفاض ضغط الدم تشمل حمض الكلوروجينيك وربما الكوكوامين.

إدارة الشهية والوزن

قد تدعم الأطعمة المليئة بالحشو إدارة الوزن، مما يطيل الشعور بالامتلاء بعد الوجبات ويقلل من تناول الطعام والسعرات الحرارية، ولقد أظهرت تجربة قديمة أخرى على 11 رجلاً أن تناول البطاطس المسلوقة كجانب مع شرائح اللحم أدى إلى تناول سعرات حرارية أقل أثناء الوجبة مقارنة بالمعكرونة أو الأرز الأبيض.

وبالتالي، قد تساعد البطاطس في إدارة الوزن من خلال مساعدتك على تقليل تناول الطعام بشكل عام، حيث تشير الدراسات إلى أن مثبط البروتيناز وهو بروتين في البطاطس، قد يثبط الشهية.

السلامة والآثار الجانبية للبطاطس

تناول البطاطس صحي وآمن بشكل عام، ومع ذلك، في بعض الحالات، يحتاج الناس إلى الحد من استهلاكهم، وذلك لأسباب تشمل:

حساسية البطاطس

الحساسية الغذائية هي حالة شائعة، تتميز برد فعل مناعي للبروتينات في بعض الأطعمة، حيث تعتبر حساسية البطاطس نادرة نسبيًا، ولكن قد يكون لدى بعض الأشخاص حساسية من الباتاتين، وهو أحد البروتينات الرئيسية في البطاطس، أيضًا قد يكون المصابون بحساسية اللاتكس حساسين للباتاتين أيضًا بسبب ظاهرة تُعرف باسم الحساسية المتبادلة.

تسمم البطاطس

تحتوي نباتات عائلة nightshade، مثل البطاطس، على فئة من المغذيات النباتية السامة المعروفة باسم glycoalkaloids. الجليكوالكالويد الرئيسيان في البطاطس هما السولانين والشاكونين.

ولقد تم الإبلاغ عن تسمم الجليكوالكالويد بعد تناول البطاطس في كل من الناس والحيوانات، ومع ذلك، فإن التقارير عن السمية نادرة، وقد لا يتم تشخيص الحالة في كثير من الحالات، وفي الجرعات المنخفضة، عادة ما تسبب الجليكوالكالويد أعراضًا خفيفة، مثل الصداع وآلام المعدة والإسهال والغثيان والقيء.

في الحالات الأكثر خطورة، تشمل الأعراض الاضطرابات العصبية، وسرعة التنفس، وسرعة ضربات القلب، وانخفاض ضغط الدم، والحمى، وحتى الموت.

من يجب أن يتجنب البطاطس ؟

يجب على أي شخص لديه حساسية من البطاطس أو أي من المركبات الموجودة في البطاطس تجنب تناولها، حيث يعتقد البعض أن البطاطس تؤدي إلى تفاقم ظروف المناعة الذاتية مثل القولون العصبي، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة ما إذا كان يجب على الأفراد الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية تجنب البطاطس.

وفي الحقيقة، يمكن أن تكون البطاطس جزءًا من نظام غذائي كثيف المغذيات، ومع ذلك، يجب أن تكون البطاطس المقلية، مثل البطاطس المقلية ورقائق البطاطس، محدودة، خاصة في الأشخاص الذين يحاولون إدارة وزنهم أو الذين لديهم خطر متزايد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو مرض السكري.

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