منها البطيخ.. تعرف على أكثر الأطعمة الغنية بالماء

سنقدم لكم أكثر الأطعمة الغنية بالماء وفق بيانات وزارة الزراعة الأميركية، فهي بالإضافة الى ذلك تحتوي هذه الفواكه على الفيتامينات والمعادن التي تحمي الجسم من الفيروسات.

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1- الخيار:

قاوم جفاف البشرة مع هذه الفاكهة. إذ يحتوي الخيار على 95% من الماء كما يتميز بدوره كمضاد للالتهابات لمكافحة الفيروسات. واشارت الدراسات الى ان الخيار يجدد البشرة ويقاوم الشيخوخة المبكرة لها.

2- الكرفس:

يعتبر الكرفس مصدراً جيّداً للألياف الغذائية والفيتامينات والبوتاسيوم والكالسيوم وحمض الفوليك، كما يحتوي على نسبة 95% من الماء. لذلك يمكنك تناوله برضا ودون الشعور بالذنب لأنه غني بالمعادن والمواد الغذائية والأهم قليل في السعرات الحرارية.

3- الخس

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يحتوي هذا النوع من الخس على 95% من الماء، ويعتبر خياراً ذكياً لا سيما لمن يريد خسارة الوزن. اما اذا كنت تفضل نوعاً آخر من الأوراق الخضراء، فيمكن استبداله بالسبانخ التي تحتوي ايضاً على 91% من الماء.

4- البطيخ

يعد البطيخ من الفواكه التي تحمل المياه في داخلها بنسبة 91%، هذه الفاكهة الصيفية تحتوي على مادة ليكوبين التي تحمي الخلايا من أضرار الشمس كما يعوّض خسارة المياه في الطقس الحار.

5- الفراولة

تجدها في قائمة الحلويات والسناكات الشهية، تحتوي هذه الفاكهة على 91% من الماء . فهي بالإضافة الى مذاقها الحلو تتميز بفوائدها الصحية ومنها مضاد للأكسدة والالتهابات وغني بالفيتامينات والمعادن والألياف القابلة للذوبان إضافة الى تقوية الجهاز المناعي.

6- القنبيط

يحتوي على الفيتامينات لا سيما الفيتامين C والمعادن والكالسيوم والمغنيسيوم وحمض الفوليك والأوميغا 3 والألياف ومضادات الأكسدة، كما انه يحتوي على نسبة كبيرة من الماء تصل الى 92%. يساهم القنبيط على خفض الكولسترول ويقلل مخاطر الإصابة بالسرطان.