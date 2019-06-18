البقع البيضاء على جلد الأطفال: الأسباب، طرق العلاج!

جلد الأطفال يتميّز بأنّه حسّاس جدّاً أكثر من حساسية الأشخاص البالغين، ممّا يعرضه إلى العديد من المشاكل الجلديّة، مثل: التّقشّر، والجفاف، والاحمرار، وظهور الطّفح الجلديّ، بالإضافة إلى ظهور بقع بيضاء على الجلد، بحيث تكون عدّة مناطق من الجلد فاتحة اللّون نسبة إلى باقي المناطق.

وقد تظهر هذه البقع البيضاء في أيّ مكانٍ في جسم الطّفل، وتكون على شكل نقاط بيضاء صغيرة، أو على شكل بقعٍ كبيرة، ويرجع ظهورها إلى عدّة أسباب، ومن الجدير بالذّكر أنّ الأطفال أصحاب البشرة السّمراء هم الأكثر عُرضةً للإصابة بهذه الحالة، وكذلك الأطفال الّذين يعيشون في المناطق الحارّة.

أسباب ظهور البقع البيضاء على الجلد:

1- الإصابة بمرض البهاق: وهو مرض جلديّ، تظهر فيه بعض مناطق الجلد بلونها الطّبيعي، وبعض المناطق الأخرى باللّون الأبيض، وهو من الأمراض الوراثيّة، وفي معظم الأحيان تظهر البقع البيضاء التي يكون سببها البُهاق حول العينين، وفي الأماكن التي تتعرّض للرّضوض، مثل: الركبتين، والكوعين، وفي أطراف أصابع اليدين والقدمين.

2- الإصابة بمرض النّخالية القاصرة: وهو من الأمراض الجلديّة التي تصيب الأطفال عادةً قبل سنّ البلوغ، وفي أغلب الأحيان تظهر آثار المرض في الأجزاء المكشوفة وغير المغطّاة من الجلد، خاصّة الوجه، وفي معظم الحالات، يكون السّبب وجود نقص في صبغة الجلد، كما تتشكّل عليها قشور ناعمة ورقيقة وبيضاء اللّون.

3- نقص التّصبّغ الناتج عن الالتهاب أو الاندفاع: حيث يحدث التهاب في الجلد، يكون على شكل تقيّح أو احمرار، أو تغيّرات في الجلد، ويتبع هذا الالتهاب نُقصان في اللّون، يكون في أغلب الأحيان نُقصاناً خفيفاً في اللون، وليس بياضاً كالبهاق.

4- إصابة الجلد بعدوى فطريّة: وتُعالجُ بمضادّات الفطريّات الّتي يصفها الطّبيب المختصّ.

5- وجود مرض الإكزيما الجلديّة عند الطفل: ويظهر على شكل قشور وتشقّقات في الجلد.

6- تعرّض جلد الطّفل للجفاف: نتيجة التّعرض للأتربة والغبار وأشعة الشمس، أو كثرة استخدام الصّابون والشامبوهات على جلد الطفل، وتُعالجُ هذه الحالة بالكريمات المرطّبة.

7- مرض الصّدفيّة: وهو أحد الأسباب التي تؤدّي إلى ظهور هذه البقع، وتنبغي مراجعة الطّبيب فوراً للتأكّد من هذه الحالة، علماً أنّ مرض الصّدفيّة له أسباب وراثيّة، وإصابة أحد أفراد العائلة فيه سابقاً قد يؤكّد إصابة الطّفل بهذا المرض.

8- الإصابة بالنّخالية المبرقشة وتوابعها: ويُطلق عليها اسم التينيا، وتظهر على شكل قشور بيضاء اللّون، وتكون خفيفة وشبيهة بالملح، وعند حكّها بشكلٍ خفيف، تتساقط منها هذه القشور الخفيفة الّتي تكون أحياناً ملتصقة بسطح الجلد.

علاج البُقع البيضاء على الوجه لدى الأطفال:

- التأكّد من شكل البُقع التّي تظهر على وجه الطفل، وتحديد ما إذا كانت قد ظهرت بسبب تناول شيء مُعيّن أو أنّها فقط عارض مؤقت لمُشكلةٍ ما.

- تجنُب تعريض الطفل لأشعة الشمس أو أيّ موادّ كيماوية أو عطريّة؛ لأنّها قد تؤدّي لتفاقم حالته وتعريض وجهه للحساسيّة.

- مُراجعة الطبيب وعمل الفحوصات اللازمة للتأكّد من سبب ظهور البُقع البيضاء على وجه الطفل وللحصول على العلاج المُناسب لها.

المزيد من حمل وأمومة:

كيف يمكنك منع طفلك من التبول اللاإرادي؟

كيف توقف الفواق عند الأطفال حديثي الولادة؟

نقص الكالسيوم عند الأطفال: الأسباب، الأعراض، العلاج