البكاء في الحلم وعلاقته بالتوازن الداخلي 

رؤية البكاء في الحلم يعبر عن فكرة التخلص من المشاعر السلبية التي تسكن في عقلن الباطن وسبب البكاء قد لا تكون أحداث في سياق الحلم ولكن العقل الباطن يعمل على تحقيق التوازن العاطفي والعقلي للتخلص من الأحزان أو المخاوف في حياتنا.

حلم البكاء له تفسيرات عديدة من قبل علماء النفس والإجتماع:

بكائنا في الحلم قد يعبر عن إخراج مشاعر سلبية تم كبتها لفترة طويلة أما رؤيتك لأحد ما قريب لكِ يبكي فقد تعكس تلك الصورة مشاعر الحزن أو مشاعر سلبية من اليأس و الإحباط الذي يؤثر على نفسيتك أما لو كان البكاء بدون صوت أو بدون دموع فذلك له دلالة واضحة على شعورك الداخلي بالضعف والحزن الناتج عن عدم قدرتك على بناء علاقات بها تفاعل مع أشخاص مقربين في حياتك.

يفسر ابن سيرين حلم البكاء على أنه سرور يدخل حياة الإنسان أما لو كان البكاء بصوت مرتفع كالصراخ المصاحب بلطم أو ندب فهو بالطبع يدل على الحزن والبكاء وقد يدل على حدوث مصيبة لأهل المكان والجميل أما بكائنا بالدموع في الحلم يدل على زوال الهموم أو نزول المطر وأحياناً يدل هذا البكاء على العمر الطويل.

البكاء من دون صراخ يفسره ابن سيرين على أنه فرج قريب ومن يرى نفسه يبكي و الدموع حبيسه في عينه فذلك شئ قد يكون له دلالة على شئ غير مستحب له نتائج سيئة و يفسر ابن سيرين البكاء بالدم بدلاً من الدموع فذلك يدل على الندم على امر قديم إنتهى من حياتك.

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