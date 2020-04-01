الحلم أو الرؤية هو عبارة عن مجموعة التخيلات التي تحدث للإنسان أثناء نومه، وفي العادة فإن الأحلام تكون متباينة في مدى وضوحها وقابليتها للإقناع، وتساعد الأحلام على تحرير مكبوتات النفس البشرية أو إيجاد طرق لحل مشاكل حياتية مختلفة، وأحياناً تكون بمثابة إنذارات مبكرة لمشكلات قد تطرأ بالمستقبل.

نقدم لكم في هذا المقال 7 أسباب تؤدي إلى كثرة الأحلام أثناء النوم:

1- الشعور بالقلق، والتوترات، والاضطرابات النفسيّة، وحالات الاكتئاب.

2- تناول أنواع معينة من العقاقير والأدوية، مثل أدوية علاج الضغط، وأدوية علاج الاكتئاب، والأمراض النفسيّة.

3- عدم الانتظام في فترات النوم وعدم النوم لساعات كافية.

4- الشعور بالتعب والإجهاد، ممّا يؤدي إلى النوم العميق كثير الأحلام.

5- تناول بعض الوجبات الدسمة قبل النوم، ممّا يسبب حدوث الكوابيس.

6- الشعور بالحزن أو الصدمة من شيء معين، أو الخوف من أمر ما يؤدي إلى حدوث كوابيس تتعلّق بتلك الأمور.

7- تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة قبل النوم.

الطرق المتّبعة للتخلّص من كثرة الأحلام المزعجة:

1- تناول أطعمة خفيفة قبل النوم بساعتين.

2- تناول كوب من الحليب الدافئ المحلّى بملعقة من العسل الطبيعي.

3- محاولة التخلّص من الأفكار السلبية والتي تسبّب الأحلام المزعجة، والتفكير بأمور إيجابية وسعيدة قبل النوم.

4- التوقّف عن تناول الأدوية التي تسبّب الأحلام، واستبدالها بأدوية أخرى لها نفس المفعول إذا أمكن.

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