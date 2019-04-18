هل تناول البنادول آمن على الحامل والجنين؟

فور شعورنا بصداعٍ حاد أو ألمٍ ما في جسمنا نتناول البنادول لكن خلال فترة الحمل هل يجوز تناول البنادول أم أنه يحتوي على بعض المكونات التي يمكنها أن تؤثر على نمو الجنين وصحته؟

تشيرالدراسات إلى أن العديد من النساء لجأن خلال السنوات الأخيرة إلى استخدام البنادول إلاّ أنه لم يؤثر بأي شكلٍ من الأشكال على صحتهن أو صحة مولودهن المنتظر. لكن ننصحك دائمًا باستشارة طبيبك المعالج قبل تناول أي دواء لأن الطبيب مرجعك الموثوق في هذا المجال؟

الحالات التي ينصح بها الطبيب تناول البنادول:

- ارتفاع درجة حرارة جسمك.

- الشعور بألم طفيف أو معتدل في الجسم.

- المعاناة من نزلات البرد أو الانفلونزا.

لكن ما عليك معرفته أنه عليك تجنّب تناول أي دواء خلال الفصل الأول من الحمل، أي خلال الأشهر الثلاثة الأولى للتأكد من تثبيت الحمل ومن تكوّن أعضاء الجنين بالشكل المطلوب. لذلك تأكدي من مكونات هذا الدواء لتجنّب تعرّض الجنين لأي تشوّهات خلقية بسببها.

كما تعدّدت الأقاويل التي تدور حول تعرّض الحامل للولادة المبكرة في حال تناولها البنادول أو ولادة طفل يعاني من نقص في الوزن إلاّ أن هذه المعتقدات غير صحيحة.

وفي حال راودك الشك حيال أي أمر معين، لا تتردّدي بالتحدث مع طبيبك لكي لا تعرّضي صحتك أو صحة مولودك المنتظر للخطر.

قد يعجبك أيضاً:

‎أسباب ارتفاع ضغط الدم للحامل

7 أمور مهمة انتبهي لها قبل التفكير في الحمل

5 أطعمة آمنة تساعد على الشفاء من الحموضة اثناء الحمل