7 أمور مهمة انتبهي لها قبل التفكير في الحمل

و عرض لك أهم 7 أمور يجب عليكِ تطبيقها قبل أن تفكري في الحمل :

– ابدئي بإنزال وزنكِ جدياً؛ لتمنحي جسدكِ فرصة للتمدّد والزيادة بسبب وزن الجنين. استشيري طبيبكِ حول الوزن المثالي الذي عليكِ أن تكوني عليه قبل بدء الحمل، وخذي الأمر بصورة جدية.

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– مارسي تمارين شد البطن بجدية أكبر واحرصي ألا يكون بطنكِ مترهلاً قبل الدخول في تجربة الحمل.

– تخلّي عن ارتداء الكعب العالي، واحرصي على راحة ظهركِ؛ ذلك أن الحمل يضع عبئاً ثقيلاً على العمود الفقري. لذا، لا تدخلي التجربة فيما ظهركِ متعب من البداية.

– رطّبي مناطق التمدّد في الجسد باستخدام زيت الجليسرين. ضعي الجليسرين على البطن بالكامل والصدر وأعلى الفخذين، واحرصي على هذا باستمرار؛ لضمان أن تدخلي الحمل وبشرتكِ رطبة بما فيه الكفاية.

– احرصي على ترطيب بشرة وجهكِ جيداً، ومعالجة أي كلف فيها؛ ذلك أن احتمالية ظهور الكلف واردة بقوة أثناء الحمل. لذا، احرصي على معالجة وجهكِ من الكلف والبقع مسبقاً.

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– تخلّي عن البنطلونات الضيقة والملابس الداخلية غير المريحة كذلك الأمر؛ ذلك أنها تسهم في التضييق على الجلد وتنفسّه. لذا، احرصي على الملابس المريحة والقطنية.

– تخلّي عن المواد الاصطناعية في طعامكِ وشرابكِ وتجميلكِ، واستقبلي التجربة بجسد خالٍ من الصبغات والأدوية والمستحضرات الاصطناعية، واجعلي بدائلك طبيعية تماماً.

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