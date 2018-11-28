كل ماترغب معرفته عن البهاق.. أسباب وعلاج

البهاق

يتسبب اختلال في صبغة الميلانين أو فقدان الميلانين من الجلد لـ "البهاق" فتتكون بقع بيضاء صغيرة سرعان ما تبدأ في التوسع مكونه مناطق بيضاء كبيره في انحاء الجسم، ويعتبر من أمراض خلل المناعة الذاتية، ويصيب الاعمار من ٢٢-٤٠ سنه من حياة الانسان.

وفي بعض الحالات وجدت اصابة للأطفال في اعمار صغيرة وكان السبب الاساسي لظهور البهاق لتناولهم اطعمة معلبة او اطعمة الوجبات السريعة خارج المنزل والتي تؤدي إلى خلل في مناعة الجسم. في حالات كثيرة وجد البهاق في العائلة الواحدة مما يدل ان العامل الوراثي له تأثير على اصابة الشخص بالبهاق بنسبة ١٠-٢٠٪.

قد تحدث الاصابة بالبهاق نتيجة لكثرة استعمال الشخص للمضادات الحيوية التي تستعمل في الحالات المرضية الشديدة.واستعمال المعقمات الكيمياوية بكثره في المنازل لغسل الخضروات بكميات مركزة قد تؤدي للإصابة بالبهاق. اصابة الاشخاص بمرض اليرقان (جوندس) أو بحمى التايفوئيد المتكرر قد يساعد على حدوث البهاق. هذه أهم أسباب حدوث البهاق.

د. مازن سلمان حمود ماجستير تغذية علاجية من جامعة لندنتحدث عن البهاق لـ شبكة النبأ المعلوماتية وهذا أبرز ماقال:

في الجلد البشري ينتج الميلانين من الحامض الاميني المسمى (تايروسين) وعند وجود انزايم (تايروسينيز) يتحول التايروسين إلى ميلانين في خلايا الميلانو سايت. ففي البهاق يفقد الشخص خاصية نقل الميلانين من الخلية إلى الجلد الخارجي مسببة ظهور البقع البيضاء (البهاق) نتيجة لاختلال في تكوين الميلانين او فقدانه من الجلد، والبقع البيضاء سرعان ما تكبر مكونه مناطق بيضاء كبيرة ولكن في بعض الحالات تبقى هذه البقع البيضاء الصغيرة محافظة على حجمها ولا تتوسع اطلاقًا على مرور السنين.

الغذاء في علاج البهاق

الغذاء له أهمية كبيرة في علاج البهاق وفي عدم انتشار البهاق إلى مناطق أكبر في الجسم، وهناك أغذية كثيرة تضر البهاق فيجب على الشخص الامتناع عن تناولها. ويمكن تقسيم الأغذية إلى ثلاثة أقسام وهي:

أغذية تجنب تناولها:

الأطعمة السريعة والأطعمة المعلبة

الأدوية الحاوية على فيتامين(سي)

الحمضيات: الليمون، البرتقال

البصل والثوم (غير المطبوخ

البهارات والفلفل الحار و تمر الهندي

عصير الفواكه والمشروبات الغازية والكحول واللبن الزبادي

الرمان، العنب، الطماطم ورقائق الشبس

الأغذية المسموح تناولها بكميات قليلة:

الدجاج، البيض، الحليب ومشتقاته

آيس كريم، شكولاتة، القهوة.

أغذية يجب إضافتها إلى الوجبات الرئيسية:

الخضروات ذات الاوراق الخضراء (الخس، الملفوف، الكرفس، السبانخ، السلق).

البنجر ( الشمندر)، الجزر، التمر، التين، الحمص، الفجل

ويفضل شرب الماء في إناء من النحاس.

هنالك بعض الاشياء التي تساعد على ظهور البهاق يجب الامتناع عنها:

الملابس الضيقة التي تترك اثر في الجسم وكذلك لبس الأحزمة الضيقة او الإكسسوار او الساعات او الحلي البلاستيكية الضيقة التي تمنع سير الدم في الجلد مسببة ظهور البهاق.

الامتناع عن حك الجلد باستمرار وبقوة في حالة وجود حساسية في الجلد.

التعرض لجروح في الجلد قد يظهر بقع جديدة من البهاق.

وأخيرًا الامتناع عن اللعب او السباحة خصوصًا في البلدان الحارة صيفًا عندما تكون اشعة الشمس شديدة بين الساعة١١ صباحًا -٥ مساءً.

طرق علاج البهاق

لا يوجد علاج فعال للبهاق والبحوث مستمرة للوصول إلى وقف او قمع استجابة الجسم لحدوث بقع البهاق.

ولتسريع استجابة العلاج يجب الاسراع بعلاج بقع البهاق التي تظهر في اول الامر وعدم تركها لفترة طويلة بدون علاج.

والاطفال يكونون سريعي الاستجابة لعلاج البهاق.

وكذلك مناطق الوجه اسرع للاستجابة للعلاج من مناطق الرجلين واليدين التي تعتبر اصعب منطقة تستجيب للعلاج.

١- الحزمة الضيقة للأشعة فوق البنفسجية.

تعتبر هذه الطريقة هي الحديثة لعلاج البهاق الذي يصيب الكثر من ٢٠٪ من جسم الانسان.

2- حبوب الپسورالين مع الاشعة فوق البنفسجية تعطي نسبة عالية من الشفاء ادا كان البهاق اقل من ١٥٪ منتشر في الجسم.

٣- الليزر وهذا العلاج يكون فعال في مناطق البهاق الصغيرة والثابتة.

٤- استعمال مراهم وكريمات پروتوپك او ايليدل.

هذه تعتبر من مؤثرات المناعة والتي تقمع او توقف جهاز المناعة عندما توضع على الجلد المصاب بالبهاق مما تساعد على الشفاء ويمكن استعمالهم مرتين باليوم.

٥- مراهم وكريمات الكورتيزون

يمكن استعمال مراهم الكورتيزون ذي القوه الخفيفة في مناطق الوجه. واستعمال مراهم ذو القوة المتوسطة والقوية في باقي مناطق الجسم.

ومراهم الكورتيزون أيضا تقمع جهاز المناعة ولكن الجسم ممكن ان يمتص الكورتيزون مسببًا مضاعفات كثيرة. فلذلك استعمالهم لفترة قصيره ولمناطق صغيرة.

٦- مضادات فيتامين (دي) D

هذه المراهم الحاوية على مضادات فيتامين دي تساعد على تحفيز خلايا الميلانوسايت لإنتاج صبغة الميلانين

٧- قطران الفحم(كوول تار)

ممكن استعمال كوول تار مرة واحدة بالأسبوع وتترك لمده ٥-٦ ساعات ليلًا وبعدها تغسل.

يجب عدم التعرض للشمس بعدها لمده ٧٢ ساعة.

٨- العلاج بالكتاليز الزائف.

وهو علاج حديث يستعمل في أمريكا وكندا وألمانيا عند مخترعته الدكتورة شولار وهما نوعان من الكتاليز الزائف يوضعان على كامل الجسم مرتين باليوم الواحد مع التعرض لأشعة فوق البنفسجية لفترة قصيره ١٥ دقيقه فقط.

٩- بحوث عديدة وجدت علاقه قوية بين ظهور بقع البهاق مع وجود نقص حاد لبعض الفيتامينات مثل الفولك اسيد وفيتامين بي ١٢ ومعدن الكوپر والزنك وفيتامين (اي) وفيتامين (سي)

هنالك بحوث عديده اعطي المريض فولك اسد مع فيتامين بي١٢ مع التعرض لأشعة الشمس ساعد على اعادة صبغة الميلانين إلى مناطق البهاق

10-الجراحة

القيام بزرع جلد طبيعي في المناطق المصابة بالبهاق تؤخذ من جسم المريض.

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