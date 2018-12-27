البواسير عند الرجال: الأسباب، الاعراض، العلاج!

من أسباب البواسير عند الرجال الجلوس لفترات طويلة جداً

البواسير من أكثر المشاكل والاضطرابات الشرجيّة التي تواجه الكثير من الناس وتكون عبارة عن تضخّم في الأورد الدمويّة للمستقيم، وهي على نوعين إمّا داخلية تصيب الجزء الداخلي من المستقيم، أو خارجية تصيب الخلايا الجلدية الموجودة تحت الجلد، وتُصيب جميع الفئات العمريّة، وتحديداً من تتراوح أعمارهم بين عشرين إلى خمسين سنة، وتحديداً لدى الرجال بنسبة أكثر من النساء، وقد تمتدّ إلى خارج الفتحة الشرجيّة، وتكون مشابهة لدوالي الساقين.

وفي هذا المقال سنقدم لك عزيزي الرجل أسباب البواسير واعراضها وطرق علاجها:

أسباب البواسير عند الرجال:

- الاضطرابات الهضميّة، وأهمّها الإمساك وتحديداً إذا تكرّر.

- القيام بمجهود بدني شاق أو صعب، وتحديداً الأعمال التي تتطلّب رفع أحمال ثقيلة.

- عدم تناول أغذية تحتوي على الكميات الكافية من الألياف، علماً بأنّها موجودة في الخضار والفواكه.

- عدم تناول كميّات كافية ومناسبة من الماء والسوائل.

- الجلوس لفترات طويلة جداً وتحديداً خلال الأعمال التي تتطلّب ذلك كالجلوس أمام شاشات الكمبيوتر، وقيادة السيارة لمسافات طويلة.

- السمنة المفرطة وتحديداً التي تنتج عن عدم الحركة أو النشاط البدنيّ، أو حتى ممارسة التمارين الرياضيّة؛ لأنّها تؤدي إلى بطء في حركة الأمعاء.

- الإصابة بالأمراض والاضطرابات الصدريّة، وأبرزها السعال الشديد.

- عدم انتظام ضغط الدم، وتحديداً ارتفاعه الذي يصيب الدم المتدفّق في الأوردة.

- التّعب والقيام بمجهود خلال التبرّز؛ لذلك يجب الدخول إلى الحمام بمجرد الشعور بالحاجة لذلك، إضافةً إلى أخذ الوقت الكافي أثناء التبرز لإخراج جميع الفضلات.

- تناول بعض أنواع الأدوية وأبرزها المليّنات، إذا ما تم استخدامها بشكل كبير؛ لأنّها تغيّر من القدرة الطبيعيّة على الإخراج.

- إضافةً إلى ممارسة بعض العادات السيئة كالتدخين.

أعراض البواسير:

- ظهور دم أحمر فاتح على ورق المرحاض، أو في البراز، أو في حوض المرحاض بعد التّبرز.

- الحكّة الشرجيّة.

- الشعور بالألم حول منطقة الشرج خاصة أثناء الجلوس.

- الشعور بالألم أثناء التّبرز.

- ظهور واحدة أو أكثر من الكُتل الصلبة والمؤلمة حول منطقة الشرج.

- ازدياد شدّة التّهيج والحكّة أو حدوث النّزيف في حالات التّعرض للإجهاد المفرط، أو فرك أو تنظيف المنطقة حول الشرج.

علاج البواسير عند الرجال:

1- الزيوت العطريّة:

مثل زيت اللافندر بحيث يحتوي على جزيئات مشابهة للماء؛ فتستطيع بسهولة الوصول إلى الدم، ويتم استخدامها بوضع كميّة منها على قطنة طبيّة، ومن ثمّ تدليك المنطقة المحيطة بفتحة الشرج باستخدامها.

2- تغيّر النظام الغذائي:

فعندما يكون سبب البواسير هو قلة الألياف، تلقائيّاً يكون العلاج بالإكثار من تناول الأطعمة الغنية بها.

3- تناول الأعشاب:

فهناك الكثير من الأعشاب الغنيّة بالمواد التي تستطيع أن تتغلغل في الجسم، وتخفّف من البواسير، مثل الشاي بعمل كمّادات منه، ووضعها على فتحة الشرج. إضافةً إلى تناول الماء بكثرة وممارسة الرياضة.

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