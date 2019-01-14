أكثر 5 مشروبات غنية بالبوتاسيوم

البوتاسيوم المعدني ضروري لجسمك للحفاظ على توازن السوائل ووظيفة القلب السليم. أيضا ، يلعب البوتاسيوم دورا في تنظيم ضغط الدم ، تقلص العضلات ، والحفاظ على عظام صحية.

وفقا لمعهد الطب ، تحتاج النساء والرجال البالغين إلى ما لا يقل عن 4،700 ملليغرام من البوتاسيوم كل يوم. الجسم غير قادر على تخزين أو صنع البوتاسيوم ، لذلك ، يجب أن يأتي من نظامك الغذائي اليومي.

يمكن أن يساعدك تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم في تلبية متطلباتك اليومية. فيما يلي أهم 5 مشروبات غنية بالبوتاسيوم.

1. عصير الجزر

يحتوي الجزر على بوتاسيوم مرتفع قليلاً عن عصير الجزر ، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية. ولكن من حيث الحجم ، فإن عصير الجزر هو مصدر أكثر تركيزًا للمغذيات.

1 كوب من الجزر المفروم يحتوي على حوالي 400 ملليغرام من البوتاسيوم و 50 سعرة حرارية. بينما يحتوي كوب من عصير الجزر 8 أونصات على ما يقرب من 700 ملليغرام من البوتاسيوم و 100 سعرة حرارية ، أو 20 ٪ من القيمة اليومية.

عصير الجزر هو مشروب غني بالعناصر الغذائية ، ويوفر 902 ٪ ، 46 ٪ ، 26 ٪ ، 14 ٪ و 8 ٪ من القيم اليومية لفيتامين أ وفيتامين ب 6 وفيتامين ك وفيتامين E والألياف ، على التوالي ، لكل كوب.

2. ماء جوز الهند

ماء جوز الهند ، الذي يأتي من داخل ثمرة جوز الهند ، هو مشروب صحي يحتوي على البوتاسيوم. وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية ، يوفر مياه جوز الهند حوالي 430 ملليغرام من البوتاسيوم لكل 8.5 أونصة ، والتي تلبي حوالي 9٪ من احتياجاتك اليومية من المعدن.

مياه جوز الهند هي أيضا مصدر جيد للشوارد الأخرى ، مثل الفوسفور والمغنيسيوم. يمكنك شرب ماء جوز الهند للترطيب بعد ممارسة الرياضة بدلا من المشروب الرياضي العالي بالسكر.

3. عصائر الفاكهة

يمكن أن تساعد عصائر الفاكهة على زيادة كمية البوتاسيوم لديك. 8 أونصة من عصير الخوخ تحتوي على 707 ملليغرام من البوتاسيوم ، أو 15٪ من احتياجاتك اليومية.

يحتوي عصير البرتقال على 496 ملليغرام لكل حصة. بينما يحتوي عصير الجريب فروت وعصير الأناناس بين 325 و 378 ملليغرام من البوتاسيوم لكل كوب. عصير العنب والتفاح ليست مصادر ممتازة ، ولكن لا تزال توفر حوالي 250-263 ملليغرام لكل وجبة.

4. عصير الخوخ

البرقوق المجفف غني بالبوتاسيوم. وهو يحتفظ بنسبة مئوية أعلى بكثير من العناصر الغذائية للفواكه ، مقارنةً بأنواع أخرى من عصير الفاكهة.

يحتوي كوب عصير الخوخ على حوالي 700 ملليغرام من البوتاسيوم ، أو 20 ٪ من القيمة اليومية. أيضا ، فإنه يوفر 28 ٪ ، 17 ٪ و 10 ٪ من القيم اليومية للحديد ، وفيتامين ب 6 ، والألياف ، على التوالي.

عند شرب عصير الخوخ لزيادة كمية البوتاسيوم اليومية ، يمكنك البدء بتناول 4 أوقيات ثم زيادته تدريجية إلى 8 أونصات ، بالنسبة لبعض الأفراد ، يحتوي على تأثير ملين معتدل.

5. عصير الطماطم

عصير الطماطم منخفض بالصوديوم وهو مصدر جيد للبوتاسيوم. لحوالي 50 سعرة حرارية ، يحتوي كوب من 8 أونصة من عصير الطماطم على 921 ملليغرام من البوتاسيوم ، أو 26 ٪ من القيمة اليومية للمغذيات. كما يوفر حوالي 120٪ و 10٪ و 8٪ من القيم اليومية للألياف وفيتامين أ وفيتامين ج.

على الرغم من أن عصير الطماطم العادي يوفر نفس الكمية من الألياف والسعرات الحرارية والفيتامينات ، إلا أنه يحتوي على 5 أضعاف كمية الصوديوم وحوالي 1/2 كمية البوتاسيوم التي تحتوي على الصوديوم المنخفض. إن تناول 8 أوقيات من عصير الطماطم العادي يحتوي على 12٪ فقط من القيمة اليومية للبوتاسيوم.