البوتوكس والآثار الجانبية..كل ما تحتاجين إلى معرفته

البوتوكس هو دواء يحمل علامة تجارية وله مجموعة متنوعة من الاستخدامات، وإذا كنت تعاني من إحدى الحالات التي يستخدم البوتوكس لعلاجها، فقد يوصي طبيبك بهذا الدواء لك.

ويستخدم البوتوكس في:

منع الصداع لدى البالغين المصابين بالصداع النصفي المزمن

علاج فرط التعرق الإبطي الحاد لدى البالغين

علاج تشنج الأطراف العلوية أو السفلية لدى البالغين وبعض الأطفال

علاج خلل التوتر العصبي عند البالغين

علاج تشنج الجفن (رمش أو ارتعاش الجفن الذي لا يمكن السيطرة عليه) لدى البالغين وبعض الأطفال

علاج الحول لدى البالغين وبعض الأطفال

معالجة مشاكل المثانة مثل المثانة المفرطة النشاط لدى البالغين الذين يعانون من حالات معينة

وفي الواقع، يتم إعطاء البوتوكس عن طريق الحقن في أجزاء مختلفة من الجسم، اعتمادًا على الحالة التي يتم علاجها، حيث سيعطيك طبيبك أو أخصائي الرعاية الصحية الحقن، وفي معظم الحالات، ستحصل على حقن البوتوكس كل 12 أسبوعًا على أساس طويل الأجل.

البوتوكس والآثار الجانبية الشائعة

يمكن أن تختلف الآثار الجانبية للبوتوكس اعتمادًا على الحالة التي يستخدم الدواء لعلاجها، وفيما يلي بعض الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا التي أبلغ عنها الأشخاص الذين استخدموا البوتوكس في الدراسات.

الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لدى البالغين الذين يستخدمون البوتوكس للصداع النصفي تشمل ألم في الرقبة وصداع.

الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لدى البالغين الذين يستخدمون البوتوكس لفرط التعرق الإبطي تشمل ألم أو نزيف في موقع الحقن، والتعرق في أجزاء أخرى من الجسم.

الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يستخدمون البوتوكس لتشنج الأطراف تشمل ألم في اليدين أو القدمين، وعدوى الجهاز التنفسي العلوي مثل نزلات البرد.

الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لدى البالغين الذين يستخدمون البوتوكس لخلل التوتر العصبي العنقي تشمل مشكلة في البلع، والتهابات الجهاز التنفسي العلوي، مثل نزلات البرد.

الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا عند البالغين والأطفال الذين يستخدمون البوتوكس للتشنج الجفري أو الحول تشمل تدلي الجفن، والعيون الجافة.

الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يستخدمون البوتوكس لمشاكل المثانة تشمل عدوى المسالك البولية لدى البالغين والأطفال، واحتباس البول عند البالغين.

ما هي الآثار الجانبية المعتدلة للبوتوكس ؟

تشمل الأمثلة على الآثار الجانبية الخفيفة التي تم الإبلاغ عنها مع البوتوكس المستخدم لأي حالة ما يلي:

رد فعل في موقع الحقن

ضعف العضلات بالقرب من مكان حقن البوتوكس

أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا مثل الحمى والغثيان والعضلات المؤلمة

وفي معظم الحالات، يجب أن تكون هذه الآثار الجانبية مؤقتة، وقد يتم إدارة بعضها بسهولة أيضًا، ولكن إذا كانت لديك أي أعراض مستمرة أو تزعجك، فتحدث مع طبيبك، ولا تتوقف عن استخدام البوتوكس إلا إذا أوصى به طبيبك.

ما هي الآثار الجانبية الخطيرة للبوتوكس ؟

تشمل الآثار الجانبية الخطيرة التي تم الإبلاغ عنها مع البوتوكس ما يلي:

تقرح القرنية، وهي قرحة مفتوحة على سطح العين لدى البالغين والأطفال الذين يستخدمون البوتوكس لتشنج الجفن

انتشار آثار السموم

احتباس البول لدى البالغين الذين يستخدمون البوتوكس لمشاكل المثانة

رد فعل تحسسي

وإذا أصبت بآثار جانبية خطيرة أثناء تناول البوتوكس، فاتصل بطبيبك على الفور، أما إذا بدت الآثار الجانبية مهددة للحياة أو إذا كنت تعتقد أنك تعاني من حالة طبية طارئة، فاتصل على الفور برقم الطوارئ المحلي.

الأسئلة الشائعة حول الآثار الجانبية للبوتوكس

هل يسبب البوتوكس أي آثار جانبية طويلة المدى ؟

نعم، على الرغم من أن البوتوكس غير شائع في هذا الأمر، إلا أنه يمكن أن يسبب بعض الآثار الجانبية التي قد تكون طويلة المدى.

وتشمل الآثار الجانبية المحتملة طويلة المدى للبوتوكس احتباس البول في الأشخاص الذين يتناولون البوتوكس لمشاكل المثانة، وتقرح القرنية لدى الأشخاص الذين يتناولون البوتوكس من أجل تشنج الجفن، وإذا كنت قلقًا بشأن الآثار الجانبية المحتملة طويلة المدى مع البوتوكس، فتحدث مع طبيبك.

متى تختفي الآثار الجانبية للبوتوكس عادةً ؟

عادةً ما تختفي معظم الآثار الجانبية للبوتوكس بعد بضعة أيام أو أسابيع مع تآكل آثار الحقنة، ولكن قد يختلف هذا اعتمادًا على الحالة التي يتم علاجها، والآثار الجانبية المحددة، وكيفية تفاعل جسمك مع الدواء، وإذا كانت لديك آثار جانبية مزعجة أو تستمر لفترة أطول من بضعة أيام أو أسابيع، فتحدث مع طبيبك.

هل يمكن أن يسبب البوتوكس أي آثار جانبية تؤثر على عقلي ؟

لا، من غير المعروف أن البوتوكس يسبب آثارًا جانبية تؤثر على الدماغ أو تتلفه، ويمكن أن تنتشر تأثيرات السموم للبوتوكس أحيانًا من المنطقة التي يتم فيها إعطاء الحقن، مما يتسبب في حالة تسمى التسمم الغذائي، حيث تتضمن هذه الحالة مشاكل واسعة النطاق في طريقة تواصل الأعصاب مع العضلات، لكن هذا لا يؤثر على الدماغ.

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