زيادة طول الجسم..هل هناك أي شيء يمكن فعله ؟

زيادة طول الجسم أمر يتم التحكم فيه من خلال الجينات إلى حد كبير، ولكن قد تصبح أطول من خلال اتباع نظام غذائي متوازن، والحصول على قسط كافٍ من النوم، والبقاء نشطًا، والحصول على وضع جيد، ولكن ليس هناك ما يضمن ذلك.

وفي الواقع، تساهم عدة عوامل في طول الجسم بشكل عام، حيث يُعتقد أن العوامل الوراثية تمثل حوالي 80٪ من طولك النهائي، وعادة ما تمثل بعض العوامل البيئية، مثل التغذية والتمارين الرياضية، النسبة المئوية المتبقية.

وبعد سن الثانية، ينمو معظم الأطفال بمعدل ثابت يبلغ حوالي 2,5 بوص كل عام، وبمجرد البلوغ، قد يكون النمو بشكل أسرع، ومع ذلك، ينمو الجميع بوتيرة مختلفة.

على سبيل المثال، بالنسبة للفتيات، تبدأ طفرة النمو هذه عادةً في بداية سنوات المراهقة، وقد لا يعاني الأولاد من هذه الزيادة المفاجئة في الطول حتى عامين في سن المراهقة، ولكن يتوقف النمو عمومًا وزيادة طول الجسم بعد البلوغ، وهذا يعني أنه كشخص بالغ، من غير المرجح أن يكون هناك فرصة لزيادة طول الجسم.

ومع ذلك، هناك أشياء معينة يمكنك القيام بها طوال فترة المراهقة للتأكد من أنك تعزز إمكانيات زيادة طول الجسم، ولكن يجب أن تستمر في ذلك خلال فترة البلوغ لتعزيز الرفاهية العامة والاحتفاظ بطولك.

كيفية زيادة طول الجسم بشكل طبيعي

على الرغم من أن طول الجسم يتم تحديده في الغالب بواسطة الجينات الخاصة بك، إلا أن هناك عدة خطوات يمكنك اتخاذها لتظهر أطول وتحسن إمكانات النمو لديك، وتشمل:

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا

خلال سنوات نموك، من الضروري أن تحصل على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك، حيث يجب أن يتضمن نظامك الغذائي الفواكه الطازجة، الخضار الطازجة، الحبوب الكاملة، البروتينات، ومنتجات الألبان، ويجب أن تحد أو تتجنب الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من السكر، الدهون المتحولة، والدهون المشبعة.

وإذا تسببت حالة طبية أساسية في انخفاض طولك عن طريق التأثير على كثافة عظامك، ففكر في زيادة تناول الكالسيوم، حيث غالبًا ما يوصى بأن تستهلك النساء فوق سن 50 والرجال فوق سن 70 حوالي 200 ملليغرام من الكالسيوم يوميًا.

كما يعزز فيتامين د أيضًا صحة العظام، وتشمل المصادر الشائعة لفيتامين د التونة والسلمون والحليب المدعم وصفار البيض، وإذا لم تحصل على ما يكفي من فيتامين د في نظامك الغذائي، فتحدث إلى الطبيب حول تناول مكمل غذائي لتلبية احتياجاتك اليومية.

استخدم المكملات بحذر

لا يوجد سوى عدد قليل من الحالات التي قد تكون فيها المكملات الغذائية مناسبة لزيادة طول الأطفال ومكافحة تقلص طول كبار السن، فعلى سبيل المثال، إذا كنت تعاني من حالة تؤثر على إنتاج هرمون النمو البشري (HGH)، فقد يوصي الطبيب بمكمل يحتوي على هرمون نمو بشري اصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، قد يُنصح كبار السن بتناول مكملات فيتامين د أو الكالسيوم لتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، وفي جميع الحالات الأخرى، يجب عليك تجنب المكملات مع الوعود بشأن زيادة طول الجسم، حيث بمجرد دمج لوحات النمو الخاصة بك معًا، لا توجد فرصة لزيادة طولك، بغض النظر عما تعلن عنه ملصق المكمل.

احصل على القدر المناسب من النوم

أحيانًا لا يؤثر النوم القليل على طولك على المدى الطويل، ولكن إذا كنت تنام أقل من الكمية الموصى بها بانتظام خلال فترة المراهقة، فقد يؤدي ذلك إلى مضاعفات، وهذا لأن جسمك يطلق هرمون النمو البشري أثناء النوم، وقد ينخفض إنتاج هذا الهرمون وغيره إذا لم تحصل على ما يكفي من الراحة.

ابق نشطًا

التمارين المنتظمة لها فوائد عديدة، حيث إنها تقوي عضلاتك وعظامك، وتساعدك على الحفاظ على وزن معتدل، وتعزز إنتاج هرمون النمو البشري، أيضًا يجب أن يحصل الأطفال في المدرسة على ما لا يقل عن ساعة من التمارين الرياضية يوميًا، حيث خلال هذا الوقت، يجب أن يركزوا على تمارين بناء القوة، مثل تمارين الضغط، وتمارين المرونة، مثل اليوجا، والأنشطة الهوائية، مثل القفز بالحبل، أو ركوب الدراجات.

وفي الواقع، ممارسة الرياضة كشخص بالغ لها فوائدها أيضًا، حيث بالإضافة إلى مساعدتك في الحفاظ على صحتك العامة، يمكن أن تساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، حيث تحدث هذه الحالة عندما تصبح عظامك ضعيفة أو هشة، مما يؤدي إلى فقدان كثافة العظام.

الانتباه لوضعية الجسم

قد يجعلك الوضع السيئ تبدو أقصر مما أنت عليه بالفعل، وبمرور الوقت، يمكن أن يؤثر التراجع أو التراخي أيضًا على طول الجسم الفعلي، لذلك يجب أن ينحني ظهرك بشكل طبيعي في ثلاثة أماكن، وإذا كنت تتراجع أو تترهل بانتظام، فقد تتحول هذه المنحنيات وتصبح الوضع الجديد للجسم والذي قد يجعلك تبدو أقصر، كما يمكن أن يسبب هذا ألمًا في رقبتك وظهرك.

لذلك، أن تكون مدركًا لكيفية وقوفك وجلوسك ونومك هو المفتاح، أيضًا تحدث إلى الطبيب حول كيفية دمج بيئة العمل في روتينك اليومي، اعتمادًا على احتياجاتك، قد يكون المكتب القائم أو الكرسي الذي تجلس عليه هو كل ما هو مطلوب لتصحيح وضعك.

استخدم اليوجا لزيادة طول الجسم

قم بتجربة اليوجا، حيث يمكن أن تؤدي ممارسة الجسم بأكمله هذه إلى تقوية عضلاتك ومحاذاة جسمك والمساعدة في الوصول إلى الوضع الصحيح للجسم، فهذا سيساعدك على الظهور بشكل أطول، كما يمكنك ممارسة اليوجا براحة في منزلك أو في مكان جماعي في صالة الألعاب الرياضية أو الاستوديو المحلي.

ما هي العوامل الأخرى التي تؤثر على زيادة طول الجسم ؟

يمثل الحمض النووي الخاص بك حوالي 80٪ من طولك، وفي الواقع، حدد العلماء المتغيرات الجينية الفريدة التي تشارك في تحديد الطول، وفي الواقع تؤثر العديد من الهرمونات أيضًا على النمو وتؤثر على طولك، بما في ذلك هرمونات الغدة الدرقية وهرمونات النمو والهرمونات الجنسية، مثل هرمون التستوستيرون والإستروجين.

علاوة على ذلك، يمكن أن تسبب بعض الحالات الجينية تأخر النمو أو توقفه، بما في ذلك متلازمة داون ومتلازمة تيرنر والودانة، وفي الحقيقة، إن اتباع نظام غذائي متوازن، والبقاء نشطًا، والحصول على قسط كبير من النوم كلها عوامل يمكن أن تدعم النمو، إلى جانب الصحة العامة.

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