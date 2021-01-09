البيض المخفوق بالسبانخ والفيتا

طبق البيض المخفوق اللذيذ مع السبانخ والفيتا سريع وسهل التحضير في أيام الأسبوع ، ومثالي لاستخدام السبانخ

المكونات:

4 أوقيات من السبانخ الطازجة

4 بيضات كبيرة

1 ملعقة كبيرة زبدة

1 أوقية. فيتا

رشة فلفل أحمر مطحون

رشة من الفلفل الأسود الطازج

رشة ملح

الطريقة:

تقطّع السبانخ إلى قطع صغيرة (حوالي 1 بوصة). هذه الخطوة اختيارية ويمكن تخطيها لإعداد وجبة إفطار أسرع ، لكني أفضل القطع الأصغر التي لا تتشابك مثل أوراق السبانخ الكاملة.

اكسر البيض في وعاء كبير ، أضف قليلًا من الملح واخفقه.

نضيف الزبدة إلى مقلاة كبيرة ونذوبها على نار متوسطة. نضيف السبانخ المفرومة ونقلبها حتى تنضج السبانخ (2-3 دقائق)

ادفع السبانخ المقلية إلى الحواف الخارجية للمقلاة واسكب البيض في المركز. قم بطي البيض برفق عندما تتماسك الطبقة السفلية ، أو يصبح البيض صلبًا بنسبة 75٪. اطوي البيض في السبانخ المقلية ثم أطفئ النار. ستساعد الحرارة المتبقية في المقلاة على طهي البيض دون الإفراط في طهيه أو تجفيفه.

يُغطى البيض بجبنة الفيتا المفتتة ، والقليل من الفلفل الطازج ، ورشة من الفلفل الأحمر المطحون ، ثم يُقدم.

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