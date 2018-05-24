10 أسرار لا تعرفها عن قوة التأمل

أي وقت يناسبك هو وقت مناسب للتأمل

مع وجود ما يقرب من ستة مليارات من العقول النشطة في العالم، هناك تيارات لا تنتهي من الأفكار حول كل جانب من جوانب الخلق.

بعض الأفكار تدور حول الواقع وبعضها حول الخيال. وكما توجد العديد من الأساطير والشائعات التي تدور حول الموضوعات الأكثر شعبية هناك أخطاء شائعة تدور حول مفهوم "التأمل". فكلمة، تأمل تستحضر جميع أنواع الصور والمفاهيم المختلفة. أما إذا كنت ترغب حقا في معرفة المقصود من التأمل بالنسبة لك، فعليك قراءة المزيد من الحقائق لمعرفة ذلك.

الخطأ الشائع # 1 التأمل هو التركيز

في الواقع التأمل هو عكس التركيز. ولكن يمكن أن يكون التركيز أحد مكاسب التأمل.فالتركيز يتطلب الجهد بينما التأمل هو الاسترخاء المطلق للعقل. التأمل هو أن تترك عقلك ينطلق بعيدا، وعندما يحدث ذلك، تدخل في حالة من الراحة العميقة. وعندما يسترخي العقل، يمكننا التركيز بشكل أفضل.

الخطأ الشائع # 2 التأمل من الشعائر الدينية

اليوغا والتأمل هي ممارسات قديمة سبقت جميع الأديان. في الواقع، التأمل يمكن أن يساعد في الخشوع. ونحن نشجع الناس من جميع مناحي الحياة والأديان والتقاليد والثقافات على تجربة التأمل لبلوغ مرتبة أعلى من الإيمان والخشوع الديني.

الخطأ الشائع # 4 التأمل هو رياضة المسنين

لا يقتصر التأمل على فئة عمرية معينة، فأي شخص من اي عمر يمكنها أن يتعلم التأمل، حتى الأطفال. تماما مثل الاستحمام يحافظ التأمل على هدوء العقل ونظافة الجسم من الافكار السامة، التأمل هو أكبر منشط للعقل دون الآثار السلبية للمنشطات الشائعة.

الخطأ الشائع # 5 التأمل يشبه التنويم المغناطيسي

التأمل هو ترياق للتنويم المغناطيسي. في التنويم المغناطيسي، لا يعي الشخص ما يدور حوله. بينما التأمل هو الوعي الكامل بكل لحظة ولكن ببطئ. كما أن التنويم المغناطيسي يأخذ الشخص من خلال نفس الانطباعات التي في ذهنه. بينما يحرر التأمل العقل من هذه الانطباعات ويعيده الى نقطة البداية.

الخطأ الشائع # 6 التأمل هو السيطرةعلى الافكار

الأفكار لا تأتي لنا عن طريق الدعوة. بل نصبح على علم بها بعد أن تصلنا! الأفكار تشبه الغيوم في السماء. فهي تأتي وتذهب من تلقاء نفسها. ومحاولة السيطرة على الأفكار ينطوي عليها الجهد بينما مفتاح استرخاء العقل هو ببساطة عكس ذلك. في التأمل، نحن لا نتلهف لأفكار جيدة ولا نحاول تجنب الأفكار السيئة. نحن ببساطة نتجاوز الأفكار وننتقل إلى فضاء سحيق من الصمت الداخلي.

الخطأ الشائع # 7 التأمل هو وسيلة للهروب من المشاكل

على العكس من ذلك، التأمل يخولك لمواجهة المشاكل بابتسامة. هذه المهارات، تساعدنا على التعامل مع المواقف بطريقة ممتعة وبناءة. كما يساعد التأمل على تطوير القدرة على قبول الحالات كما هي واتخاذ إجراءات واعية بدلا من التفكير مليا في الماضي أو القلق حول المستقبل. التأمل يغذي القوة الداخلية واحترام الذات. فهو يعمل كالمظلة خلال الأيام الممطرة.

الخطأ الشائع # 8 عليك أن تتأمل لساعات لتصل الى نتيجة

ابدأ، ليس عليك الجلوس لساعات لتجربة التأمل العميق. الاتصال مع النواة الداخلية أو المصدر يمكن أن يحدث بمجرد جزء من اللحظة. فالجلوس بهدوء لمدة 20 دقيقة للتأمل كل صباح ومساء يكفي ليأخذك في هذه الرحلة الرائعة. كما يمكنك ممارسة التأمل كل يوم.

الخطأ الشائع # 9 التأمليجعلك راهب أو ناسك

للوصول الى مرتبة الراهب أو الناسك يجب أن تتخلى عن كل متع الحياة الدنيوية، وتغير مسارك الروحاني، ولكن التأمل مجرد رياضة ذهنية تجلب الهدوء والاسترخاء للعقل. التأمل لا يدفعك الى التخلي عن حياتك الحالية ولكنه يساعدك على التفكير بوضوح أكثر واتخاذ قرارات عقلانية بشكل مريح أكثر.

الخطأ الشائع # 10 لا يمكنك التأمل إلا في أوقات معينة

أي وقت يناسبك هو وقت مناسب للتأمل. الشيء الوحيد الذي يجب أن تأخذه بعين الاعتبار هو أن تكون معدتك ممتلئة فالجوع لا يتفق مع التأمل ولا الاسترخاء ولا القرارات المصيرية! مع ذلك، اختر الأوقات التي تتسم عادة بالهدوء مثل فترة شروق الشمس أو غروبها (صباحا ومساء) لأنها من أكثر اللحظات الهادئة في اليوم.