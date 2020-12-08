التجربة الأروع مع عروض الأعياد من ماستر شيف ذا تي ڤي إكسبيرينس

اختتموا العام 2020 بأناقة في مطعم ماستر شيف ذا تي ڤي إكسبيرينس، مع تشكيلة مبهرة من تجارب الطعام التي ستجعله المكان المثالي للاحتفال بالأعياد من حفلات الشركات إلى التجمعات الحميمة مع الأحبة والأقارب.

وخلال الموسم، تصحب كبيرة الطهاة مارجاريتا فاموند وفريقها المحترف الضيوف في رحلة لذيذة من الأطباق الكلاسيكية التي يحبها الجميع في فترة الأعياد، مع اللمسة السحرية التي اعتدنا عليها من ماستر شيف!

يستمتع الضيوف الذين يتطلعون إلى تجربة الأطباق الكلاسيكية ليوم الميلاد بطبق باتيه كبد الدجاج على خبز الزبيب والجوز المقرمش، يتبعه طبق من لحم الديك الرومي الشهي ومارسالا الدجاج مع البطاطس بنكهة البرتقال وكرز موريلو وصلصة مارسالا مع الجوز المحمر بالتوابل وكرنب بروكسل المحمّر. أما أولئك الذين يختارون تجربة الأطباق الأكثر ابتكاراً فبوسعهم التلذذ بالهليون الشهي مع الكومكوات والليمون وصلصة الزبدة بالليمون، او بيوريه الهليون مع البارميزان قبل أن يتناولوا الطبق الرئيسي من الأضلاع المشوية بالمرق الفرنسي مع بيوريه الذرة الحلوة وفتات خبز الزنجبيل والبازيلاء الخضراء والكشمش الأحمر.

ولختام شهي للوليمة، يقدم المطعم لضيوفه الخيار بين كعكة التريليشا الطرية مع كريمة بايلي والشراب المحلى بالتوابل والكريمة المخفوقة والتوت الطازج، أو كعكة الميلاد بنكهة النوتيلا والمحشوة بالنوتيلا وشراب الإسبريسو وجبن الماسكربوني المخفوق والشوكولاتة الداكنة.

يدار المطعم من جانب البرنامج التلفزيوني العالمي المحبوب "ماستر شيف"، مما يعني أن كل طبق في المطعم الرائع سيمنح الضيوف تجربة مذاق لا تضاهى ترضي مختلف الأذواق والرغبات.

للاستمتاع بتجربة احتفالية رائعة ستذكرونها لسنوات عديدة، يمكنكم الاتصال بالرقم +971 4 550 8111 للحجز.

حفلات الشركات بمناسبة الميلاد

بفضل أجوائه الأنيقة التي تعكس أجواء الأعياد، يشكّل مطعم ماستر شيف ذا تي ڤي إكسبيرينس الوجهة المثالية لاستضافة حفلات الشركات بالميلاد والسنة الجديدة.



التاريخ: اعتباراً من 5 ديسمبر إلى 28 ديسمبر

الوقت: 7:00 – 11:00 ليلاً

السعر: 199 درهماً إماراتياً للشخص الواحد تشمل قائمة من 3 أطباق والمشروبات لمدة ساعتين.

المكان: مطعم ماستر شيف ذا تي ڤي إكسبيرينس، ملينيوم بليس مارينا

الحجز: يجب الحجز مسبقاً قبل 24 ساعة على الأقل، يرجى الاتصال بالرقم 04 550 8111



قائمة ليلة الميلاد واليوم التالي

بوسع محبي الأطباق الفريدة التوجه إلى مطعم ماستر شيف ذا تي ڤي إكسبيرينس مع الأسرة والأصدقاء والأحبة لعشاء مبهج وخيارات متنوعة. يتوفر العرض في كل من ليلة الميلاد واليوم التالي لعيد الميلاد (بوكسينج داي)، وهو الخيار الأمثل للباحثين عن الولائم الشهية وأجواء العيد المبهجة.

التاريخ: 24 ديسمبر و 26 ديسمبر

الوقت: 7:00 – 11:00 ليلاً

السعر: 199 درهماً إماراتياً للشخص الواحد تشمل قائمة من 3 أطباق والمشروبات لمدة ساعتين.

المكان: مطعم ماستر شيف ذا تي ڤي إكسبيرينس، ملينيوم بليس مارينا

الحجز: يجب الحجز مسبقاً قبل 24 ساعة على الأقل، يرجى الاتصال بالرقم 04 550 8111

يوم الميلاد مع ماستر شيف

احتفلوا بيوم الميلاد بوجبة برانش خاصة تقدم خيارات عير محدودة من المقبلات وأطباق المشاركة، مع خياركم لطبق رئيسي شهي وتشكيلة واسعة من الحلويات لتحظوا بأجواء العيد وأطباقه المفضلة بالإضافة إلى محطة خاصة لتقطيع وتقديم الديك الرومي الشهي.

التاريخ: 25 ديسمبر

الوقت: 13:00 – 16:00 و 19:00 – 22:00

السعر: 299 درهماً إماراتياً للشخص الواحد مع المرطبات | 389 درهماً إماراتياً للشخص الواحد مع المشروبات الخاصة | 489 درهماً إماراتياً للشخص الواحد مع المشروبات الفاخرة. مبلغ إضافي لوجبة العشاء: 150 درهماً للشخص الواحد تشمل الطعام فقط أو 300 درهماً للشخص الواحد تشمل الطعام والمشروبات

المكان: مطعم ماستر شيف ذا تي ڤي إكسبيرينس، ملينيوم بليس مارينا

الحجز: يجب الحجز مسبقاً، يرجى الاتصال بالرقم 04 550 8111

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