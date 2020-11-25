مطعم باسكال تيبر يقدم عشاء الديك الرومي في المنزل

يقدم المطعم الفاخر مطعم باسكال تيبر الفرنسي، في فندق فور بوينتس باي شيراتون شارع الشيخ زايد عرضاً خاصاً لتوصيل الديك الرومي لمن يرغب بإعداد في المنزل فترة الأعياد المقبلة.

يمكنكم الجلوس والاستمتاع بتناول وجبة شهية تصل إلى منازلكم في هذه العطلة. ومقابل 650 درهماً إماراتياً، يمكن طلب الديك الرومي المشوي بوزن 5-6 كغ والذي يقدم مع الإضافات، مع حشوة الكستناء، والبطاطس الطازجة المحمصة، وكرنب بروكسل، والجزر، والجزر الأبيض، ومرق الحوصلة، وصلصة التوت البري.

يمكن إضافة المزيد، والحصول على كعكة عيد الميلاد لإكمال الوجبة بالتحلية. ومقابل 130 درهماً إضافياً يمكن الحصول على كعكة بوزن 1 كغ، أو 260 درهماً لكعكة 2 كغ.

العرض: عشاء الديك الرومي في المنزل

المكان: مطعم باسكال تيبر في فندق فور بوينتس باي شيراتون شارع الشيخ زايد

التاريخ: 18 نوفمبر إلى 26 ديسمبر (يجب حجز الطلب قبل 3 أيام على الأقل من موعد التسليم)

تفاصيل العرض: عشاء الديك الرومي المشوي بوزن 5-6 كغ مع كافة الإضافات مقابل 650 درهماً إماراتياً

يمكن إضافة كعكة عيد الميلاد: مقابل 130 درهماً لكعكة بوزن كيلو غرام واحد، أو مقابل 260 درهماً لكعكة بوزن كيلو غرامين.

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