مشروبات ساخنة تخلصك من الإمساك بأسرع وقت

الشاي يساعد على التخلص من الإمساك

بالمعدّل، يعاني فرد من أصل سبعة من الإمساك، ولكن إليك خبرًا قد يسرّك جيداً: أوضح الدكتورFelice Schnoll-Sussman من الـWeill Medical College of Cornell University الأميركية، أنّه يجب تناول المشروبات الساخنة لتزول الأوجاع بسرعة.

شاي، قهوة، أو بكلّ بساطة كوب من الماء الساخن، جميع المشروبات الساخنة كفيلة بتخليصك من الأوجاع. إذ بإمكان الحرارة أن توسّع شرايين الدم، أي رفع ضغط الدم، وبالتالي تسهيل العبور المعوي. فينصحك إذاً الباحث بتناول مشروب ساخن عند الشعور بالإمساك لإزالته. نشرت هذه النصائح في المجلّة العلمية Gut من الـ journal officiel de la British Society of Gastroenterology.

شاهدي أيضاً:

9 طرق طبيعية لاستبدال مشروبات الطّاقة

6 مشروبات ساخنة قد تساهم في إذابة دهون الجسم

4 مشروبات صحية لتنظيف الكبد من السموم

7 مشروبات طبيعيَّة للتخلص من الكرش ودهون البطن