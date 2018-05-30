9 نصائح قيمة للتخلص من آلام الدورة الشهرية

وضع قربة من الماء الدافئ على مناطق الألم وهي البطن

لعلّ آلام الدورة الشهرية واحدة من أكثر مشاكل الإناث شيوعاً؛ نظراً لتكرّرها شهرياً وشدّة وتيرتها لدى المعظم، ما يستدعي البحث عن سبل تداوٍ طبيعية عوضاً عن تناول المُسكّنات القوية دوماً.

فيما يلي بعض النصائح للتخلّص من آلام الدورة الشهرية، التي تنتج عن تقلّصات الرحم:

- وضع قربة من الماء الدافئ على مناطق الألم وهي البطن وأعلى الفخذين وأسفل الظهر.

- الراحة والاسترخاء، لكن هذا لا يعني عدم المشي باعتدال في أول يومين؛ لتسهيل عملية نزول الدم المحتبس وتخفيف الشعور بالانقباضات. إياكِ والرياضات المجهِدة والأنشطة الجسدية العنيفة.

- حاولي التخفيف من تناول المشروبات المنبهّة والتي تحتوي على الكافيين. استعيضي عنها بمشروب القرفة، الذي يساعد على نزول الدم المحتبس وتناولي شراب النعناع الدافئ.

- تدليك منطق الألم وتحديداً أسفل الظهر، مستخدمة الزيوت الطبيعية وتحديداً زيت اللافندر الدافئ، الذي يملك خاصية تسكين الألم والمساعدة على الاسترخاء.

- الاستحمام بالماء الدافئ والعناية بنظافة الأعضاء التناسلية وعدم إهمال تغيير الفوط المعقّمة بانتظام.

- ارتداء حمّالة صدر مريحة وغير قابضة بقوة على الصدر، وتجنّب الملابس الضيّقة وتحديدا البناطيل والسراويل الداخلية.

- تناول المكمّلات اللازمة مثل الحديد والفيتامينات الضرورية، وعدم إهمال الغذاء الصحي مثل الشوفان والبيض والفواكه والخضروات وتحديداً الورقية.

- تجنّبي الوجبات السريعة وأي أغذية من شأنها التسبّب بالغازات. حاولي التقليل من اللحوم الحمراء إلى أدنى حد ممكن أثناء الدورة الشهرية.

- اجعلي المسكّنات خياركِ الأخير، وتأكدي من استشارة طبيبكِ حولها؛ إذ وحده من يقرّر إن كانت تلائمك تبعاً لصحتك العصبية والهضمية ومعايير أخرى مثل ضغط الدم ومعدّل ضربات القلب.

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