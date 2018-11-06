3 طرق للتّخلّص من الكرش بعد الولادة

التّمارين الرّياضيّة أفضل وأضمن الطّرق للتّخلّص من الوزن والدّهون

عندما تنتهي فترة التّسعة أشهر من الحمل تبدأ مرحلة محاولة المرأة للعودة إلى رشاقة جسمها ووزنها كما كان.

ومن أكثر الأمور التي تركز عليها المرأة بعد الولادة هي التخلص من الكرش،من المعروف عنه بأنّه يحتاج إلى وقت طويل وإلى إرادةٍ قويّة للزّوال بشكلٍ كامل، ولكنّه ليس بالأمر المستحيل، وفي هذا المقال نقدم لكم 3 طرق للتخلص من الكرش بعد الولادة، وهي:

1- الرّضاعة الطّبيعيّة:

تعتبر الرضاعة الطبيعية هي المساعد الأوّل والأهم على حرق الدّهون، لأنّ عمليّة إنتاج الحليب تعمل على إحراق السّعرات الحراريّة الزّائدة، كما وتعمل على تحفيز انكماش الرّحم ليعود إلى حجمه الطّبيعي وبالتّالي يصغر حجم الكرش.

2- الطّعام الصّحّي:

يجب على الأم أن تتجنب المأكولات الغنيّة بالسّعرات الحراريّة العالية والسّكّريّات، والإكثار من تناول الأطعمة الغنيّة بالألياف مثل حبوب الشّوفان، والفاصولياء، والعدس، وأن تُدخل المأكولات النّشويّة إلى حميتها، مثل الأزر والباستا بأنواعها والبطاطا، وأن تُكثر من تناول الخضروات والفواكه، والأهمّ من هذا كلّه هو أن تحرص على تناول وجبة إفطارٍ صحّيّةٍ ولا تهملها، لكونها الوجبة الأهمّ في اليوم، والّتي تحرّض على بدء الجسم بحرق الدّهون.

3- التّمارين الرّياضيّة:

تعتبر التّمارين الرّياضيّة أفضل وأضمن الطّرق للتّخلّص من الوزن والدّهون، وخاصّةً دهون الكرش، لذا على الأم أن تمارس أنواعاً مختلفةً من التّمارين الرّياضيّة، بعد إكمال الشّهر السّادس من ولادتها، حتّى يعود جسمها إلى صحّته ونشاطه.

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