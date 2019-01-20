تحذير: استخدام التدفئة الكهربائية يمكن أن يؤذيك!

التدفئة تستنفد كمية الرطوبة الموجودة في الهواء

ما هو أول شيء تفعله ، عندما تخرج من الحمام في يوم شتوي بارد؟ إذا كنت مثل أغلب الناس، فمن المحتمل أنك تقوم بتشغيل التدفئة الكهربائية أثناء ارتداء الثياب.

في الواقع ، لا يوجد شيء مريح ودافئ أكثر من الجلوس أمام المدفأة عند الشعور بالبرد وعند الدخول للتو إلى المنزل، بعيدا عن الرياح الباردة والجليدية، أليس كذلك؟ كثير منا يقوم حتى بوضع التدفئة في غرفة النوم.

ولكن للأسف، مهما بدى هذا التصرف مناسبا إلا انه إذا كنت تعتمد على التدفئة الكهربائية خلال الشتاء، فنحن لدينا بعض الأخبار السيئة لك. مهما بدت دافئة ورائعة ، يجب ألا تكون التدفئة الكهربائية الحل الأمثل أثناء الشتاء، لماذا؟ تعالوا نعرف.

لانها تمتص الرطوبة في الهواء

عند تشغيل التدفئة الكهربائية ، يمتص الهواء الصادر عنها كمية الرطوبة الموجودة في الهواء من حولك. هذا يحول الهواء الى جاف والذي ، بدوره ، يسبب الحكة بسبب جفاف بشرتك. ثانياً ، والأهم من ذلك ، أن الهواء الجاف سيء جداً لبشرة الرضع ، لأن لديهم جلد حساس جداً.

يمكن أن يسبب الاختناق

يحدث هذا لأن التدفئة تستنفد كمية الرطوبة الموجودة في الهواء وتسبب جفاف الهواء. لذا ، يمكن للأشخاص الذين يعانون بالفعل من أمراض الجهاز التنفسي أن يشعروا بالاختناق وعدم الارتياح ، عندما يتم تشغيل هذه السخانات. ما يمكنك القيام به هو الحفاظ على وعاء من المياه بالقرب منك والاعتناء بالتهوية أثناء استخدام سخانات الهواء في الغرف.

تسبب تقلب في درجة حرارة جسمك

عندما يعتاد جسمك على درجة حرارة الغرفة بسبب التدفئة أو السخان في الغرفة ، قد يؤدي الدخول والخروج من الغرفة إلى إحداث تغييرات مفاجئة في درجة حرارة جسمك مما قد يجعلك مريضًا.

تسبب إصابات عرضية وحروق

قد يسبب التعرض المستمر للسخان لفترة طويلة جدًا حروقًا وإصابات عرضية ، خاصةً في حالة الرضع والمسنين ، إذا لم تكن حذراً.