١٥ مؤشر للتفكير بالرحيل عن الشركة التي تعمل بها
١- عندما تبدأ تعطي ولا تأخذ
٢- عندما لا يكون لعملك أي قيمة مضافة
٣- عندما لا تشعر بالتقدير الحقيقي
٤- عندما لا تعطى قيمتك الحقيقية والتقليل من شأنك
٥- عندما يتم التعامل معك بازدواجية
٦- عندما تجد فرصة فيها تطور وتقدم على الصعيد الشخصي والمهني
٧- عندما تشعر بأن شغفك لعملك بدأ ينخفض
٨- عندما تعطي الأفكار المتعلقة بعملك ولا يعمل بها
٩- عندما تصبح بيئة العمل كبقالة وليس شركة
١٠- عندما يتم وضع الرجل الغير مناسب في مكان السلطة
١١- عندما يمر عليك ايام ولم تتعلم شيء جديد
١٢- عندما تكون الادارة بمكان والموظفين بمكان
١٣- عندما تستيقظ للعمل ولا تريد الذهاب كما السابق
١٤- عندما يصبح الجاهل وقليل الكفاءة مديرك
١٥- عندما يقولوا لك عجبك خليك ما عجبك الله معك
منقول
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