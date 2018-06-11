١٥ مؤشر للتفكير بالرحيل عن الشركة التي تعمل بها

عندما لا تشعر بالتقدير الحقيقي ارحل من عملك

١- عندما تبدأ تعطي ولا تأخذ

٢- عندما لا يكون لعملك أي قيمة مضافة

٣- عندما لا تشعر بالتقدير الحقيقي

٤- عندما لا تعطى قيمتك الحقيقية والتقليل من شأنك

٥- عندما يتم التعامل معك بازدواجية

٦- عندما تجد فرصة فيها تطور وتقدم على الصعيد الشخصي والمهني

٧- عندما تشعر بأن شغفك لعملك بدأ ينخفض

٨- عندما تعطي الأفكار المتعلقة بعملك ولا يعمل بها

٩- عندما تصبح بيئة العمل كبقالة وليس شركة

١٠- عندما يتم وضع الرجل الغير مناسب في مكان السلطة

١١- عندما يمر عليك ايام ولم تتعلم شيء جديد

١٢- عندما تكون الادارة بمكان والموظفين بمكان

١٣- عندما تستيقظ للعمل ولا تريد الذهاب كما السابق

١٤- عندما يصبح الجاهل وقليل الكفاءة مديرك

١٥- عندما يقولوا لك عجبك خليك ما عجبك الله معك

منقول

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