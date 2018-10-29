كل ما تريد معرفته عن التقشير الكربوني

تُستخدم تقنية التقشير الكربوني في علاج جميع أنواع البشرة

ظهرت تقنية التقشير الكربوني كواحدة من أحدث علاجات الليزر للبشرة في الآونة الأخيرة، وقد اكتسبت هذه التقنية سمعة جيدة جداً جعلتها من الأفضل بين علاجات الليزر المختلفة، يتم استخدام تقنية التقشير الكربوني للبشرة لحل العديد من مشاكل الجلد وعلى رأسها التباين في لون البشرة (التصبغ،) والمسام الواسعة، وتدهن البشرة، يُمكن استخدام تقنية التقشير الكربوني لأنواع البشرة المختلفة بأمان كامل، ويتم إجرائها في معظم عيادات التجميل بسهولة عند توفر الجهاز الخاص بها.

فوائد التقشير الكربوني:

1- تُستخدم تقنية التقشير الكربوني في علاج جميع أنواع البشرة سواءً كان لونها فاتحاً أو داكناً.

2- يساعد التقشير الكربوني على تفتيح لون البشرة.

3- يزيد من نضارة البشرة كما يمنحها اللمعان بشكلٍ واضح.

4- تساعد على شد البشرة المترهلة.

5- يعمل على التخلص من خلايا الجلد الميتة.

6- يفيد البشرة الدهنية حيث أنه يقلل من نشاط الإفرازات الدهنية، ويساهم في إنقاص الغدد الدهنية.

7- يساعد على تضييق مسامات الوجه الواسعة.

8- يعالج البشرة من التصبغات الجلدية كالبقع والنمش والكلف، مما يساعد على توحيد لون البشرة.

9- يعالج البثور والحبوب الظاهرة على البشرة والندوب الناتجة عنها.

10- يعمل على إزالة الزيوان أو الرؤوس السوداء من البشرة.

عدد جلسات التقشير الكربوني:

- تحتاج بعض أنواع البشرة إلى جلسةٍ واحدة للحصول على نتائج فعّالة.

- تحتاج أنواع أخرى إلى جلستين أو ثلاث جلسات.

- إنّ أغلب الحالات تحتاج إلى ما يقارب ست أو سبع جلسات.

- يتم استخدام التقشير الكربوني للبشرة من مرة إلى مرتين خلال شهرٍ واحد.

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