حضري القناع بمكونات بسيطة (shutterstock.com)

يساعد الفحم المنشط الطبي، على إزالة الأوساخ من البشرة، وتنظيفها وتطهيرها. لذا، إذا كنتِ تعانين من الرؤوس السوداء، خاصة بمنطقة الأنف والجبهة، فعليكِ اعتماد هذه الوصفة لتنظيف البشرة تمامًا خلال 3 أيام فقط.

وهذه مكونات الوصفة التي تحتاجينها بالإضافة إلى طريقة تحضيرها، حسب ما ذكرت مجلة "حياتك".

أولًا المكونات:

1- ضعي 4 كبسولات من الفحم النشط.

2- معلقة كبيرة من الطين الأخضر.

3- ملعقتان كبيرتان ماء.

4- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

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ثانيًا طريقة التحضير:

1- نظفي بشرتكِ أولًا من الشوائب والدهون المتراكمة أو آثار المكياج.

2- اخلطي الطين الأخضر مع عصير الليمون و الفحم المنشط.

3- طبقي الوصفة على بشرتكِ خاصة منطقة الأنف، ماعدا المنطقة حول العينين.

4- اتركي الخليط حتى يجف تمامًا على بشرتك.

5- اغسلي الماسك من على وجهكِ بالغسول المناسب، ولا تنسي تطبيق الكريم الطبي المرطب.

6- كرري الوصفة يوميًا حتى 3 أيام، و إلى أن تختفي الرؤوس السوداء تمامًا.

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