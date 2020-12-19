التقشير الماسي للبشرة وفوائده!

تعريف التقشير الماسي

التقشير الماسي للبشرة أو الـ"مايكروديرمابرازيون"، تقنية آمنة لأي امرأة مهما كان نوع بشرتها، وهو إجراء تجميلي رائج غير جراحي يقشّر الجلد لإزالة خلاياه الميتة، وتُستخدم خلاله قطع فعليّة من الماس لتقشير رقائق من البشرة. فتتمّ إزالة الطبقة العليا من الجلد لتجديد شباب البشرة التي تستعيد بنية خلاياها، وزيادة مرونة الجلد ومستويات الكولاجين.

فوائد التقشير الماسي

يُعتبر هذا النوع من التقشير رائجاً بفضل مميّزاته الكثيرة. فهو علاج فعّال وآمن ودقيق، يعطي النتائج المرجوّة من دون الحاجة للّجوء إلى أي عمليّة جراحية. كما أنّه يُعتبر علاجاً غير مؤلم وغير مزعج. من أهمّ مزاياه أنّه لا يخلّف احمراراً قبيحاً أو تقشّراً، هذا ويمكنك العودة إلى نشاطاتك اليوميّة بعد العلاج فوراً.



خطوات التقشير الماسي للبشرة

أثناء التقشير الماسي، يمرّر خبير اختصاصي، بلطف، على البشرة، جهازاً على شكل عصا ذات مقدّمة من الماس. يتمّ تطبيق طبقة ثابتة من غبار الماس على الجلد، ومن ثمّ تجري إزالتها، والهدف من هذه العمليّة إزالة خلايا الجلد الميتة والخطوط الدقيقة والتجاعيد. وتُستخدم أحجام متفاوتة من العصيّ للوصول إلى الأماكن الضيّقة، مثل منطقة حول العينين والأنف والفم. كما تُستخدم عصيٌّ بمستويات خشونة مختلفة على البقع في الوجه، حيث يكون الجلد أكثر حساسية. تستغرق كلّ جلسة نحو 20 دقيقة، لكنّ هذا يعتمد على الاحتياجات الخاصّة لبشرتك. على سبيل المثال، إذا كنت تخضعين لعلاج علامات التمدّد العميق أو أيّ حالة جلدية أخرى، فإنّ مثل هذا الإجراء سيحتاج وقتاً أكثر، إذ سيتطلّب دقّة وتركيزاً أكثر في العمل.

أبرز نتائج التقشير الماسي

بعد الخضوع للتقشير الماسي مباشرةً، ستبدو بشرتك وردية نسبيّاً، لكنْ لا ينبغي أن تكون متهيّجة أو حمراء. وبعد الجلسة الأولى، سترين نتائج ملموسة. إذ ستكون بقع التقدّم في العمر، الخطوط الدقيقة والتجاعيد، النمش وعلامات التمدّد... أقلّ بشكل ملحوظ، لكنّها لن تختفي تماماً، إنّما ستتحسّن تدريجاً مع كلّ علاج. ولنتائج تدوم طويلاً، ستحتاجين إلى جلسات منتظمة، لتضمني عدم فقدان نتائج جلسات التقشير.

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