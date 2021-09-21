التهاب القولون التقرحي: الأنواع، الأعراض، التشخيص، العلاج

ما هو التهاب القولون التقرحي؟ ما هي أعراض التهاب القولون التقرحي؟ ما هي أنواع التهاب القولون التقرحي؟ ما هي طرق علاج التهاب القولون التقرحي؟

التهاب القولون التقرحي Ulcerative colitis أحد أمراض الأمعاء الالتهابية والتي تسبب التهابًا وتقرحات في الجهاز الهضمي، والتهاب القولون التقرحي يؤثر على البطانة الداخلية للأمعاء الغليظة (القولون) والمستقيم وعادةً ما تتطوَّر الأعراض بمرور الوقت ولا تظهر فجأة.

وقد يكون التهاب القولون التقرحي منهكًا، كما يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات تهدِّد الحياة وعلى الرغم من أن التهاب القولون التقرحي ليس له علاج شافٍ معروف، من الممكن أن يساعد العلاج على تقليل العلامات والأعراض بصورة كبيرة، كما يمكن أن يؤدي إلى سكون حالة المرض لفترات طويلة.

أنواع التهاب القولون التقرحي

التهاب الجانب الأيسر من القولون

التهاب القولون الشامل

التهاب المستقيم التقرحي

التهاب المستقيم والسيني

أعراض التهاب القولون التقرحي

إسهال وفي الغالب يكون مصحوبًا بدم أو صديد

ألم وتقلصات في البطن

ألم المستقيم

نزيف المستقيم أي خروج كمية صغيرة من الدم مع البراز

حاجة ملحة للتبرز

عدم القدرة على التبرز بالرغم من الحاجة الملحة

فقدان الوزن

الإرهاق

الحُمَّى

فشل في النمو في حالات الأطفال

علاج التهاب القولون التقرحي بشكل طبيعي

1- اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات وذلك بـ:

الابتعاد عن تناول الدهون المتحولة.

اتباع حمية بحر الأبيض المتوسط الغنية بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات.

التركيز على تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل: التوت الأزرق.

تجنب تناول الكربوهيدرات المكررة، مثل: الخبز الأبيض.

التقليل من كمية السكر المتناولة.

محاولة تجنب الأطعمة المغلقة واللحوم المصنعة.

2- تناول الأطعمة الغنية بالفيتوكيميكال وهي التفاح،التوت الأسود، الكاكاو، الشاي الأخضر،زيت الزيتون.

تشخيص التهاب القولون التقرحي

اختبارات معملية:

اختبارات الدم. قد يقترح عليك الطبيب إجراء اختبارات الدم للتحقق من إصابتك بفقر الدم، وهي حالة صحية تشير إلى وجود نقص في خلايا الدم الحمراء المسؤولة عن توصيل كمية كافية من الأكسجين إلى أنسجة الجسم، أو للبحث عن مؤشرات للعدوى.

تحاليل البراز. يمكن أن تشير خلايا الدم البيضاء أو بعض البروتينات التي تظهر في البراز إلى الإصابة بالتهاب القولون التقرحي. كما يمكن أن تساعد عينة البراز أيضًا في استبعاد الاضطرابات الأخرى، مثل العدوى التي تسببها البكتيريا والفيروسات والطفيليات.

إجراءات التنظير الداخلي:

تنظير القولون. يتيح هذا الاختبار لطبيبك رؤية القولون بالكامل باستخدام أنبوب رفيع ومرِن ومضيء مثبّت به كاميرا في نهايته. قد يأخذ الطبيب عيِّنة من الأنسجة (خزعة) للفحص في المختبر أثناء التنظير. وهذه العينات النسيجية تكون ضرورية لإجراء التشخيص.

التنظير السيني المَرِن. يستخدم الطبيب أنبوبًا مضيئًا ومرنًا ورفيعًا لفحص المستقيم والقولون السيني، وهو الطرف السفلي من القولون. وإذا كان القولون ملتهبًا بشدة، فقد يجري طبيبك هذا الاختبار بدلًا من التنظير الكامل للقولون.

الإجراءات التصويرية:

الأشعة السينية. إذا كانت لديك أعراض حادة، قفد يستخدم طبيبك الأشعة السينية القياسية على منطقة البطن كي يستبعد المُضاعَفات الخطيرة، مثل انثقاب القولون.

الفحص بالتصوير المقطعي المحوسب. قد تجري فحصًا بالتصوير المقطعي المحوسب على البطن أو الحوض في حالة اشتباه طبيبك في حدوث مضاعفات لالتهاب القولون التقرحي. كما يُمكن أن يكشف الفحص بالتصوير المقطعي المحوسب عن مقدار التهاب القولون.

تخطيط الأمعاء بالتصوير المقطعي المحوسب وتخطيط الأمعاء بالرنين المغناطيسي. قد يوصى طبيبك بواحد من هذه الاختبارات غير الباضعة إذا كان يرغب في استبعاد وجود أي التهابات في الأمعاء الدقيقة. وتكون هذه الاختبارات أكثر حساسية في اكتشاف الالتهاب في الأمعاء مقارنةً باختبارات التصوير التقليدية. ويمثل تخطيط الأمعاء باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي بديلًا خاليًا من الإشعاع.

استراتيجيات لعلاج التهاب القولون

الالتزام بممارسة التمارين الرياضية

تناول كمية كافية من الماء؛ لتجنب الإصابة بالجفاف وبالأخص عند الإصابة بالإسهال.

شرب سوائل تحتوي على الشوارد للحفاظ على مستوى الأملاح في الجسم.

أخذ مكملات الكالسيوم وفيتامين د لتجنب نقص كلًا منهما.

التركيز على تناول وجبات صغيرة موزعة على مدار اليوم بدلًا من تناول 3 وجبات يوميًا.

تجنب اتباع نظام غذائي قاسي.

الإكثار من تناول الأطعمة قليلة الألياف

يفضل تجنب منتجات الحليب.

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