هل التهاب المسالك البولية تأخر موعدة الدورة الشهرية؟

تشير آخر الدراسات إلى أنه يمكن لمشكلة التهاب المسالك البولية أن تؤدي إلى تأخر موعدة الدورة الشهرية بسبب تأُيرها على مستوى الهرمون في الجسم، وفي حال كنت تعانين من التهاب معين، من المحتمل أن تتأخر عملية التبويض وبالتالي يتأخر موعد الدورة لديك.

لكن في بعض الحالات، لن يؤثر الإلتهاب على مستوى الهرمون في الجسم بل على كمية الدم خلال فترة الدورة. يمكن للإلتهابات البكتيرية في المهبل والتهابات الحوض والأمراض المنقولة جنسيًا أن تؤدي إلى التهاب منطقة الرحم وإلى معاناتك من النزيف الحاد. لذلك، ستلاحظين نزول الدم بكمية أكبر من العادة. هذا ويمكن أن تترافق بعض الأعراض الأخرى مع هذه المشكلة مثل الشعور بتشنج في المعدة وبالحرقة عند التبول وبألم حاد في المعدة. كما يمكن أن تعاني من الإرتفاع في درجة حرارة جسمك ومن الإفرازات المهبلية والحكة في المهبل.

ويمكن أن يكون التأخر في موعد الدورة ناتج عن أسباب عدة ومن بينها المعاناة من الضغط اليومي ومن الإكتئاب والقلق. هذا ويمكن لإتباعك نوع معين من الرجيم وفقدانك الوزن أن يؤثران بشكلٍ كبير على موعد الدورة الشهرية لديك. لذلك، يمكن أن يكون سبب التأخر عائد إلى معاناتك من مشكلة نفسية وليس صحية.

لكن في حال لاحظت عدم انتظام الدورة لمدة ثلاثة أشهرة تقريبًا، ننصحك باستشارة الطبيب الذي سيساعدك على تحديد السبب الرئيسي الذي أدى إلى ذلك.

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