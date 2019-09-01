حيل ذكية تنقذك من المواقف المحرجة أثناء الدورة الشهرية

الدورة الشهرية هي دورة من التغيرات الطبيعية التي تحدث في الرحم والمبيض بهدف تمكين عملية التكاثر ففيها يتم إنتاج البويضات وتجهيز الرحم للحمل، وتحدث الدورة في إناث الإنسان في فترة خصوبتهن، وتتحكم الساعة الحيوية بوقتها، لتتكرر الدورة بين بدء الإحاضة وهو السن الذي تحدث فيه أول دورة، وسن اليأس وهو السن الذي تحدث فيه آخر دورة.

كيف أتجنب بقع الملابس أثناء الدورة الشهرية؟ ما هي أسرع طريقة لتخفيف التقلصات والانتفاخ؟ كيف أتجنب مشكلة التسريب؟ جميعها أسئلة تقع في ذهن الفتيات خلال فترة الدورة الشهرية، لذا جمعنا لك فيما يلي ١٥ حيلة ذكية تنقذك من المواقف الصعبة أثناء الدورة الشهرية.

١- ارتدي ملابس غنية بالألوان والنقوش الكبيرة أثناء الدورة الشهرية، فهذه هي أفضل طريقة لضمان عدم ظهور بقع الدورة الشهرية في حالة حدوثها بشكل مفاجئ في الشارع.

٢- ضعي فوطًا صحية احتياطية في الأماكن التي ترتادينها باستمرار حتى تسعفك في حال نسيت حملها معك في حقيبة اليد. مثلا ضعيها في أدراج مكتب العمل، أو في السيارة، أو خزانة الجيم، أو في خزانة شقة المصيف.

٣- قومي مرة شهريا، بوضع فوطة صحية في جميع حقائب يدك. ضعيها في الجيوب الداخلية من الحقيبة وانسي أمرها.

٤- احرصي على ارتداء ملابس داخلية ضيقة أو مطاطية أثناء الدورة الشهرية، فارتداء الأنواع الفضفاضة لا يساعد على ثبات الفوط الصحية ومن ثم يساهم في حدوث التسريب.

٥- أيضا اختاري ملابس نوم تأخذ شكل الجسم وليست فضفاضة، لأن الأولى ستشعرك أكثر بالأمان. فاختاري البيجامات بدلا من قمصان النوم واختاريها بألوان داكنة بعض الشيء وليست شفافة.

٦- للتخلص من ألم الدورة الشهرية والتقلصات سريعاً، لا تترددي في شراء قربة ماء وملئها بالماء الساخن ووضعها على منطقة الحوض، فهي ستساعد بشكل سحري على استرخاء العضلات المهبلية وتسهيل نزول الدم.

٧- كوب من مشروب القرفة الساخنة سيساعد بشكل رائع أيضا في تخفيف ألم الدورة الشهرية.

٨- لمنع تسريب الدم أثناء الجلوس أو النوم خاصة إذا كانت دورتك غزيرة، يمكنك ارتداء فوطتين صحيتين من النوع الرفيع أعلى بعض، بحيث يتم فرد الأولى من الأمام والثانية من الخلف، أو يمكنك وضعهما في شكل حرف T. بهذه الطريقة ستتجنين المواقف المحرجة المفاجئة.

٩- لمنع تلوث مرتبة السرير أيضا أثناء النوم، ضعي منشفة كبيرة سميكة أسفل ملاءة السرير بحيث تمتص السائل وتوفر عليك عناء غسل بقع المرتبة فيما بعد.

١٠- أثناء فترة الدورة الشهرية، ننصحك بالنوم على جانبك وليس الظهر منعاً لحدوث تسريب.

١١- يمكنك عمل طبقات من مناديل الوجه أو السفرة واستخدامها كبديل للفوط الصحية. قد يبدو هذا غريبا ولكنه قد يساعد بعض الفتيات على توفير النقود كما أنه قد ينقذك في حالة نفاذ الفوط الصحية أثناء التواجد في الشارع. ويفضل في ذلك استخدام المناديل الورقية السميكة لضمان عدم حدوث تسريب.

١٢- قومي بتنزيل تطبيق لمتابعة ميعاد الدورة الشهرية فهي مثالية لتكوني دوماً مستعدة لمجيئها.

١٣- تناولي الشوكولاتة الداكنة والمكسرات والتوت والموز فهي من الأطعمة التي تساعد على تخفيف أعراض الاكتئاب والحالة النفسية السيئة أثناء الدورة الشهرية.

١٤- ضعي فواحة أو شمعة برائحة اللافندر واشعليها قليلا قبل الخلود في النوم، فرائحة اللافندر ستساعدك على النوم سريعًا كالأطفال إذا كنت تعانين من صعوبة النوم بسبب تقلصات الدورة الشهرية.

١٥- اشربي المزيد من الماء! الماء يساعد في تخفيف أعراض الانتفاخ والإمساك التي تحدث لك خلال فترة الدورة الشهرية.

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