التهاب المسالك البولية وعلاقته بالحمامات العمومية هل تعرضتِ مؤخراً لالتهاب في المسالك البولية؟ وشعرتِ بأن المسبب وراء ذلك هو استخدام الحمامات العامة؟! حسناً، لا شك أن استخدام الحمامات العامة يسبب التهاب المسالك البولية ، لكن الجلوس على مقعد المرحاض قد لا يسبب التهاب المسالك البولية. في الواقع ، حبس البول والامتناع عن شرب السوائل هي من الأسباب الرئيسية للإصابة بالتهاب المسالك البولية.

التهاب المسالك البولية وعلاقته بالحمامات العمومية

طريقة الإصابة بعدوى المسالك البولية من مقعد المرحاض

1. تحدث العدوى عند استخدام الحمامات العامة التي لا تتم صيانتها بشكل صحيح.

2. عندما يستخدم الشخص ورق التواليت للتنظيف من منطقة الشرج إلى مجرى البول.

3. ملامسة بول شخص مصاب.

التهاب المسالك البولية وعلاقته بالحمامات العمومية

مرض سلس البول والتهاب المسالك البولية

إذا كان الشخص يعاني من سيلان البول أو سلس البول ، ففي مثل هذه الحالات ، قد تسقط العديد من قطرات البول على مقعد المرحاض. يمكن لأي شخص يستخدمه على الفور أن يصاب بعدوى المسالك البولية. يمكن أن يحدث هذا إذا لمست يدك الملوثة منطقة المهبل. بالإضافة الى ذلك إذا كانت مناعة الشخص منخفضة أو كان عرضة للعدوى ، فإن فرص الإصابة بعدوى المسالك البولية تكون أعلى.

هل يمكن أن يؤدي استخدام المراحيض الغربية إلى زيادة خطر الإصابة بالتهاب المسالك البولية؟

الاستخدام المتكرر للمراحيض الغربية يكون أكثر خطورة عندما يتعلق الأمر بالتهابات المسالك البولية. قد تزداد المخاطر إذا لم تقم بتنظيف يديك بشكل صحيح. قد يؤدي ترك قطعة صغيرة من المناديل الورقية في المهبل أيضًا إلى زيادة المخاطر.

تقول الدكتورة مايا مودي، مؤلفة أفضل الكتب مبيعًا على مستوى العالم ، " Reverse your age " الإصابة بعدوى المسالك البولية يصبح أكثر شيوعًا عند السيدات اللاتي يستخدمن المراحيض الغربية بنسبة 78.2٪ ، مقارنة باستخدام المراحيض الأرضية. كما تم العثور على مزيد من تكرار العدوى في النساء اللاتي يستخدمن المراحيض الغربية ".

التهاب المسالك البولية وعلاقته بالحمامات العمومية

ما الذي يسببه التهاب المسالك البولية؟

إذا لم يتم تشخيصه أو معالجته في الوقت المناسب فقد يسبب التهاب المسالك البولية خطر الإصابة بالتهاب الحويضة والكلية أو التهاب المثانة أو التهاب الإحليل. قد يسبب الولادة المبكرة ويمكن أن يؤثر بشكل غير مباشر على الجنين. تتأثر النساء أكثر من الرجال. هذا بسبب الاختلافات التشريحية. الإحليل عند النساء أقصر منه عند الرجال.

ما هو الحل؟

تنظيف مقاعد المراحيض العامة قبل استخدامها.

نظف المنطقة التناسلية من الامام الى الخلف وليس من الخلف الى الامام.

اغسل يديك جيدًا بعد التبول.

الجلوس بشكل صحيح على مقعد المرحاض، والتأكد من عدم وجود أي بول قبل وبعد الاستخدام.

اسمح بوقت كافٍ لتفريغ مثانتك.

طبيب البوابة: 4 أمراض جنسية صامتة يجب أن تحذرها

كيف تُصاب بالأمراض المنقولة جنسياً دون جماع ؟