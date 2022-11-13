كيف تُصاب بالأمراض المنقولة جنسياً دون جماع ؟ تحدث الأمراض المنقولة جنسياً في الغالب بسبب الممارسات الجنسية غير الآمنة. ومع ذلك ، من الخطأ تحميل الجنس مسؤولية هذه العدوى في كل مرة تصاب بها. هناك عدة طرق أخرى للإصابة بالعدوى المنقولة جنسياً حتى بدون ممارسة الجنس:

كيف تُصاب بالأمراض المنقولة جنسياً دون جماع ؟

التقبيل

يمكن أن يساعد التقبيل في نقل الهربس الفموي 1 ، والهربس التناسلي 2 ، والفيروس المضخم للخلايا ، والزهري. القاعدة الذهبية هي أنه إذا كان لديك أو للطرف الأخر تقرحات في فمك ، فامتنع عن التقبيل. يمكن أن يكون اللعاب حاملاً للعدوى المسببة لمسببات الأمراض.

الجنس الفموي

تنتشر الكلاميديا ​​والسيلان عن طريق الجنس الفموي. هذا يشكل أيضًا خطرًا للإصابة بمرض الزهري والهربس التناسلي إذا كان هناك قرحة في منطقة الأعضاء التناسلية والتي تمر دون أن يلاحظها أحد.

تحفيز الحلمة عن طريق الفم

هذا هو عامل تهديد آخر للأمراض المنقولة جنسيا. تأكد من عدم ملامسة أي شخص للجلد إذا لاحظت ظهور الثآليل أو القرحة.

استخدام نفس فرشاة الأسنان

إن خطر الإصابة بمرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي من خلال استخدام فرشاة أسنان شخص ما هو نفسه تقريبًا مثل الإصابة به عن طريق الجنس الفموي. أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة ، هناك فرص لتلوث فرشاة الأسنان بالدم من الفم. عندما يتم استخدام هذه الفرشاة من قبل شخص آخر ، فإنها تنقل بفعالية مسببات الأمراض إلى الشخص الآخر.

نقل الدم

على الرغم من أن الأمر استغرق وقتًا طويلاً حتى يتقبل الناس أن الإيدز يمكن أن ينتشر أيضًا من خلال نقل الدم ، إلا أن حقيقة أن العديد من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي يمكن أن تحدث بسبب خلل في نقل الدم. في أي وقت تريد فيه نقل الدم ، تأكد من جمعه من بنك دم موثوق به والتحقق منه.

مشاركة الألعاب الجنسية

كما ذكرنا سابقًا ، تعتبر الألعاب الجنسية إحدى الطرق غير التقليدية للشعور بالرضا. يمكن أن يؤدي استخدام ألعاب جنسية لشخص آخر إلى نقل الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي بسهولة. أيضًا ، إذا كنت تستخدمه بمفرده ، فتأكد من تنظيفه بشكل صحيح بعد كل استخدام واحتفظ به في مكان صحي.

كيف تُصاب بالأمراض المنقولة جنسياً دون جماع ؟

ما أهمية معرفة ذلك؟

من المهم معرفة هذا الجانب من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي لأن الكثير من الناس يجدون أنه من المثير للغاية الانخراط في أنشطة جنسية غير جماع. تختلف متطلبات ورضا الأشخاص في الجنس من فرد لآخر. هذا يؤدي إلى استكشاف طرق أحدث وغير تقليدية للحصول على النشوة الجنسية.

في بعض الأحيان يتم تجاهل النظافة عندما لا يكون هناك اختراق. يُعتقد خطأً أن الجماع فقط هو الذي ينطوي على مخاطر النظافة.

ومع ذلك ، بمعرفة الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي المذكورة أعلاه ، يمكن للمرء أن يكون على دراية بالمخاطر والعناية.

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