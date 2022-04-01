التهاب المسالك البولية..6 علاجات منزلية لهذه الحالة

التهاب المسالك البولية شائع جدًا، حيث يؤثر على حوالي 150 مليون شخص في جميع أنحاء العالم كل عام، وعلى الرغم من أنه يمكن أن يؤثر على أي شخص، إلا أن النساء أكثر عرضة للإصابة به.

وفي الواقع، هذا لأن مجرى البول، الأنبوب الذي يحمل البول من المثانة، أقصر لدى النساء منه لدى الرجال، لذلك تسهل المسافة الأقصر دخول البكتيريا إلى المثانة والوصول إليها.

وعلى الرغم من أن التهاب المسالك البولية يتم علاجه تقليديًا بالمضادات الحيوية، إلا أن هناك أيضًا العديد من الطرق الطبيعية للحماية من العدوى وتقليل مخاطر التكرار، وفي هذه المقالة، نراجع ستة علاجات منزلية يمكنك استخدامها لمحاربة التهاب المسالك البولية.

علاجات منزلية لـ التهاب المسالك البولية

شرب الكثير من السوائل

تم ربط حالة الترطيب بخطر التهاب المسالك البولية، وذلك لأن التبول المنتظم يمكن أن يساعد في طرد البكتيريا من المسالك البولية لمنع العدوى، وعندما تعاني من الجفاف، فأنت لا تتبول كثيرًا، مما قد يخلق أرضًا خصبة للبكتيريا.

وفي الحقيقة، فحصت دراسة أجريت عام 2019 سكان دور رعاية المسنين وقدمت جدولًا للشرب للمشاركين لزيادة تناول السوائل، مما قلل من عدوى المسالك البولية التي تتطلب مضادات حيوية بنسبة 56 بالمائة.

زيادة تناول فيتامين سي

تظهر بعض الأدلة أن زيادة تناول فيتامين سي يمكن أن يحمي من التهابات المسالك البولية، حيث يُعتقد أن فيتامين سي يعمل عن طريق زيادة حموضة البول، وبالتالي قتل البكتيريا التي تسبب العدوى.

ولقد نظرت دراسة أقدم عام 2007 في عدوى المسالك البولية لدى النساء الحوامل في آثار تناول 100 ملليغرام من فيتامين سي كل يوم، ووجدت الدراسة أن فيتامين سي له تأثير وقائي، مما يقلل من خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية بأكثر من النصف لدى أولئك الذين يتناولون فيتامين سي، فعلى سبيل المثال الفواكه والخضروات غنية بفيتامين سي بشكل خاص وهي طريقة جيدة لزيادة تناولك.

شرب عصير التوت البري غير المحلى

يعد شرب عصير التوت البري غير المحلى أحد أشهر العلاجات الطبيعية لالتهابات المسالك البولية، وإذا لم يكن شرب عصير التوت البري غير المحلى هو الشيء الذي تفضله، فيمكنك أيضًا تناوله في شكل كبسولة، حيث يعمل التوت البري عن طريق منع البكتيريا من الالتزام بالمسالك البولية، وبالتالي منع العدوى.

تناول البروبيوتيك

البروبيوتيك هي كائنات دقيقة مفيدة يتم استهلاكها من خلال الطعام أو المكملات الغذائية، حيث يمكنهم تعزيز التوازن الصحي للبكتيريا في أمعائك، والبروبيوتيك متوفر في شكل مكمل أو يمكن العثور عليه في الأطعمة المخمرة، مثل الكفير والكيمتشي والكومبوتشا والزبادي البروبيوتيك.

ولقد تم ربط استخدام البروبيوتيك بالعديد من الأشياء، مثل تحسين وظيفة المناعة، كما تظهر بعض الدراسات أيضًا أن سلالات معينة من البروبيوتيك قد تقلل من خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية.

ممارسة عادات النظافة الصحية

يبدأ منع التهاب المسالك البولية بممارسة عدد قليل من عادات النظافة الجيدة، فعلى سبيل المثال، أولاً، من المهم عدم الاحتفاظ بالبول لفترة طويلة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تراكم البكتيريا، مما يؤدي إلى العدوى، أيضًا يمكن أن يقلل التبول بعد الجماع أيضًا من المخاطر لعدوى المسالك البولية عن طريق منع انتشار البكتيريا.

جرب هذه المكملات الطبيعية

قد تقلل العديد من المكملات الطبيعية من خطر الإصابة بالتهاب المسالك البولية، وفيما يلي بعض المكملات الغذائية التي تمت دراستها وجميعها متوفرة في شكل كبسولة، وتشمل:

ورقة التوت، وتُعرف أوراق التوت أيضًا باسم uva ursi، حيث أظهرت إحدى الدراسات عام 1993 أن مزيجًا من أوراق التوت وجذر الهندباء وأوراق الهندباء قللت من تكرار التهاب المسالك البولية.

مستخلص التوت البري، مثل عصير التوت البري، حيث يعمل مستخلص التوت البري عن طريق منع البكتيريا من الالتصاق بالمسالك البولية.

مستخلص الثوم، حيث أن مستخلص الثوم والثوم له خصائص مضادة للميكروبات ويقترح أنه قد يكون قادرًا على منع نمو البكتيريا لمنع عدوى المسالك البولية.

للمزيد من صحتك وجمالك:

طبيب البوابة: 5 أسباب لألم المعدة بعد الأكل