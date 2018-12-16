8 زيوت أساسية تساعد في تخفيف التهاب المفاصل الروماتويدي

التهاب المفاصل الروماتويدي هو أحد أمراض المناعة الذاتية التي يمكن أن تسبب آلام المفاصل والالتهاب الشديد. وتعتبر هذه المشكلة شائعة لدى كبار السن وخصوصا في فصل الشتاء. ويمكن أن تحدث أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي في جميع أنحاء الجسم وتشمل ألم المفاصل ، تورم المفاصل ، تصلب المفاصل وفقدان وظيفة المفصل.

لا يوجد علاج متاح للتخفيف من هذه المشكلة ، ولكن العلاج المناسب يمكن أن يساعد في إدارة الألم والتحكم في الاستجابة الالتهابية. هذه الزيوت الأساسية ، إذا استخدمت مع زيوت حاملة ، مثل جوز الهند ، والزيتون ، الاملا قد توفر افادة من هذه المشكلة المزمنة.

زيت الأوكالبتوس

محضرة من ورقة شجرة الكافور ، يساعد هذا الزيت في الحد من الالتهاب ، والتورم ، والألم. يوصي معظم المرضى إما باستنشاق زيت الأوكالبتوس أو إضافة بضع قطرات منه في الحمام الدافئ.

زيت اللبان

تم استخدام زيت اللبان المستخلص من الراتنج أو النسغ الموجود داخل شجرة Boswellia على نطاق واسع في الأدوية التقليدية لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض مثل الألم المزمن والالتهاب. وفقا لمؤسسة التهاب المفاصل في الولايات المتحدة ، فإن النتائج في اللبان لها خصائص مضادة للالتهابات ومسكن والتي يمكن أن تعطي الإغاثة في التهاب المفاصل الروماتويدي.

زيت اللافندر

إما عن طريق الاستنشاق، يوضع مباشرة على حمام دافئ ، يساعد زيت اللافندر في تقليل الألم والقلق والاكتئاب.

زيت زهرة الربيع

زهرة الربيع المسائية غنية بحمض جاما لينولينيك (GLA). يتم تحويل GLA ، عندما تستهلك ، إلى مضاد للالتهاب من قبل الجسم ويمكن أن تقلل من أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي مثل آلام المفاصل ، والتصلب.

زيت الزنجبيل

استخدم الزنجبيل منذ العصور القديمة لعلاج عدد من الأمراض وقد أوصى منذ فترة طويلة لالتهاب وألم مزمن. يمكن للمرء إما إضافته في الغذاء أو اتخاذ كمكمل.

زيت الكركم عديم الرائحة

يستخدم على نطاق واسع كتابل، زيت الكركم مطهر طبيعي ومضاد للميكروبات. يتم استخراجها من جذور نبات الكركم والمكونات النشطة في زيت الكركم الأساسية قد يكون لها خصائص مضادة للالتهابات.

زيت الريحان العطري

يحتوي زيت الريحان العطري على عدد من المركبات العلاجية المحتملة. يحتوي زيت الريحان على تأثيرات مضادة للالتهاب.

زيت البابونج

زيت البابونج له فوائد متعددة للبشرة والصحة والشعر. ومن المفيد أيضا في تخفيف ألم المفاصل.

الاستخدام:

يمكن استخدام الزيوت الأساسية بطرق مختلفة مثل:

قم باضافة بضع قطرات في الماء الساخن واستنشق البخار.

يخلط الزيت في الحمام الدافئ.

يدلك على المنطقة المصابة.