التهاب المفاصل والطقس..ما الرابط بينهما؟ 

هناك الكثير من الأدلة القصصية حول العلاقة بين أعراض التهاب المفاصل والطقس، لكن ماذا يقول العلم ؟ في الواقع التهاب المفاصل هو التهاب في الجسم وتشمل أعراضه تصلب وآلام المفاصل.

وهناك العديد من أنواع التهاب المفاصل، والنوعان الأكثر شيوعًا هما التهاب المفاصل العظمي (OA)، الناجم عن الحركات المتكررة، والتهاب المفاصل الروماتويدي (RA)، وهو مرض مناعي ذاتي، ولا يوجد علاج نهائي لالتهاب المفاصل، لكن العلاج يمكن أن يقلل الالتهاب ويخفف الألم والتصلب.

الرابط بين التهاب المفاصل والطقس

ربما يكون هناك أحد الأشخاص سواء من أقاربك أو أصدقائك يقسم بأنه يمكنه التنبؤ بالطقس بسبب آلام التهاب المفاصل، وقد تكون حتى أحد هؤلاء الناس، وهناك الكثير من الأدلة القصصية حول العلاقة بين أعراض التهاب المفاصل والطقس.

ويقول معظم الأشخاص الذين يعتقدون أن آلام التهاب المفاصل لديهم تتأثر بالطقس إنهم يشعرون بألم أكبر في الطقس البارد والممطر أكثر من الطقس الدافئ والجاف، وهناك بعض الأبحاث التي تدعم الرابط بين التهاب المفاصل والطقس، لكن بعض الدراسات فشلت في تقديم أدلة قاطعة.

يشعر العديد من الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل بتفاقم الأعراض قبل وأثناء الأيام الممطرة، حيث وجدت دراسة بحثية قائمة على الملاحظة عام 2015 أن نشاط التهاب المفاصل الروماتويدي كان أقل بشكل ملحوظ في الأيام المشمسة والأقل رطوبة.

وفي الحقيقة، الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل ليسوا الوحيدين الذين يربطون الطقس بزيادة آلام التهاب المفاصل، فوفقًا لمؤسسة الصدفية الوطنية، قد يؤدي الطقس الدافئ إلى تحسين الأعراض لبعض الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الصدفي، ومع ذلك، لا يوجد دليل قاطع يثبت هذه الصلة، لكن قد يكون الصيف وقتًا أسهل من العام لتكون نشطًا في الهواء الطلق.

هل يستحق الأمر الانتقال إلى مكان دافئ طوال السنة ؟

هل يجب أن تنتقل إلى مناخ أكثر دفئًا للهروب من آلام التهاب المفاصل ؟ وفقًا للمعهد الوطني لالتهاب المفاصل والأمراض العضلية الهيكلية والجلدية، لا يوجد دليل يدعم أن تغيير الموقع سيحدث فرقًا طويل الأجل في التهاب المفاصل.

وعلى الرغم من أن الطقس الأكثر جفافًا ودفئًا قد يؤدي إلى ألم أقل، إلا أنه لا يؤثر على مسار المرض، ولا يسلم مرضى التهاب المفاصل الذين يقيمون في مناخات أكثر دفئًا من آلام التهاب المفاصل.

وفي الواقع، ينتقل الكثير من الناس إلى مناخ أكثر دفئًا وأقل قسوة عندما يتقاعدون، وقد يوفر هذا النوع من الحركة بعض الفوائد، لكن علاج التهاب المفاصل ليس من بينها.

من يصاب بالتهاب المفاصل ؟

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، يعاني حوالي 58.5 مليون بالغ في الولايات المتحدة من شكل من أشكال التهاب المفاصل، ويمكن لأي شخص أن يصاب بالتهاب المفاصل، لكن الخطر يزداد مع تقدم العمر، حيث يميل التهاب المفاصل أيضًا إلى الانتشار خاصة عندما يكون وراثيًا.

علاج التهاب المفاصل

يعتمد علاج التهاب المفاصل، في جزء كبير منه، على نوع التهاب المفاصل الذي تعاني منه، حيث تُستخدم مجموعة متنوعة من الأدوية للسيطرة على الالتهاب والألم، ويمكن تطبيق وسادات التسخين والعبوات الباردة مباشرة على المفاصل المصابة لتخفيف الألم.

أيضًا يمكن أن يتداخل التهاب المفاصل مع نطاق الحركة في المفاصل، كما يمكن أن تزيد تمارين التمدد المنتظمة من المرونة وتقوية العضلات الداعمة، أخيرًا يمكن أن تكون ممارسة الرياضة في حمام السباحة مفيدة إذا كانت الحركة صعبة.

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