التوابل الحارة:5 فوائد صحية عديدة للجسم

التوابل الحارة من أكثر التوابل المُحببة عند الكثير منا، إذ يمنح هذا النوع من التوابل المأكولات طعمًا شهيًا وفريدًا من نوعه، إلا أن الكثير من الخبراء ينصح بتقليل استخدام هذا النوع من التوابل لما له من نتائج سلبية على الصحة، ومع ذلك فالغالبية العظمى ما زالت تُنكه الطعام بالتوابل الحارة، ولقد أثبتت العديد من الدراسات الحديثة أن إضافة التوابل الحارة الطبيعية إلى المأكولات تعود بالكثير من الفوائد على صحة الإنسان:

1- تسريع عملية الأيض:

يساهم الفلفل الحار في تسريع الأيض (التمثيل الغذائى) ويساعد الجسم على استهلاك السعرات الحرارية بشكل أسرع، وعلاوة على ذلك فقد أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الغنية بالتوابل يكتفون بتناول حصص صغيرة من الطعام ، وبالتالي تناول كميات أقل من السعرات الحرارية.

2- تحسين صحة قلبك:

يمكن للفلفل الحار أيضًا تحسين صحة قلبك حيث لديه القدرة على محاربة الالتهابات المعروفة والتي تساهم في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، الفلفل الحار أيضًا يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية وخفض الآثار السلبية للLDL (الكولسترول السيئ.

3- تحسين الدورة الدموية:

الأطعمة الغنية بالتوابل غنية بالفيتامينات A و C والتي تساهم في تعزيز جدران الأوعية الدموية، ووفقا لبعض الأبحاث العلمية فالفلفل الحار يحتوي على مادة فعالة لخفض ضغط الدم والأوعية الدموية ويسبب الاسترخاء.

4- يقلل من خطر الإصابة السرطان:

كما أثبتت العديد من الدراسات أن تناول الفلفل الحار يقلل من خطر الإصابة السرطان، إذ يقلل نمو الخلايا السرطانية كما يدمر بعضها.

5- يحسن المزاج:

ولهذا الطعام تأثير على الصحة النفسية أيضًا، فالفلفل الحار والتوابل الحارة الأخرى ترفع مستويات الاندورفين والسيروتونين، وهي الهورمونات التي تحسن المزاج و تخفف الآلام.

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