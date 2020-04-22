فوائد البطيخ الأحمر الغذائية

يتميّز البطيخ الناضج بثقل وزنه مقارنةً بحجمه، كما يجب أن تكون قشرته الخارجية صلبةً وخاليةً من الشقوق، أو النقرات، في حين تكون البقعة التي توجد على البطيخ في المنطقة التي كان مستقرّاً عليها فوق الأرض، ذات لونٍ أصفر كريمي عِوضاً عن اللون الأبيض، وتجدُر الإشارة إلى أنّ من الممكن أكل البطيخ بجميع أجزائه؛ حيثُ يُمكن تناول بذوره، كما قد تؤكل قشرته مقليةً، أو مطهوةً، أو مُخلّلة.

يحتوي البطيخ على عدّة عناصر غذائية مفيدة للجسم، ونذكر من أهمّ هذه العناصر ما يأتي: الماء: إنّ تناول الأغذية التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل الخضروات، والفواكه ومنها البطيخ، يُساهم في الحفاظ على رطوبة الجسم، وتعزيز الشعور بالشبع؛ حيثُ إنّ المزيج المُكوّن من الماء والألياف يساعد على تناول كميةٍ جيدةٍ من الطعام بسعراتٍ حراريةٍ أقل، ومن فوائد البطيخ:

1- يحافظ على الجسم رطبًا

في فصل الصيف ترتفع درجة حرارة الجسم ويفقد الكثير من الماء في صورة عرق، ولذلك فإن تناول البطيخ هنا يحافظ على رطوبة الجسم حيث أنه يحتوي على نسبة 92 % من وزنه ماء فبالتالي يعوض الجسم عن الماء والعناصر المفقودة منه أثناء العرق.

2- يحافظ على صحة الكلى

نظرًا لما يحتوي عليه البطيخ من من الماء والمعادن فإنه يساعد على تنظيف الكلى ولذلك يحدث التبول المتكرر، كمل أنه يحتوي على نسبة عالية من عنصر البوتاسيوم الي يخلص الجسم من المواد السامة، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى ويقلل من نسبة حمض اليوريك في الدم.

3- يساعد على فقدان الوزن

من أهم فوائد البطيخ أيضًا أنه يحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية كما يحتوي على مع وجود محتوى عالي من الماء وبذلك فهو يساعد على خسارة الوزن الزائد بالجسم.

4- زيادة طاقة المخ

فالبطيخ يعتبر فاكهة هامة جدًا خصوصًا للطلاب لأنه يمد المخ بالطاقة اللازمة له ويساعد على تنشيطه، وهذا يرجع لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين بـ6 مع وجود نسبة ماء به تصل إلى 92 % حيث أن نسبة المياه هذه تعادل نسبة الماء الموجودة بمخ الإنسان.

5- يساعد على نضارة الجلد والبشرة

فالبطيخ يحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والتي تهاجم الشقائق الحرة التي تسبب تجاعيد الجلد، وبذلك فالبطيخ يعتبر علاجًا مفيدًا جدًا للبشرة والجلد.

6- يحمي من أشعة الشمس الفوق بنفسجية الضارة

يحتوي الطيخ على صبغ الكاروتين والليكوبين، فالليكوبين يساعد على الحماية ضد الأشعة فوق البنفسجية، حيث أن الأشعة فوق البنفسجية تسبب الأضرار البالغة للبشرة.

7- يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي على البطيخ على المواد المضادة للأكسدة والفلافونويد الذي يحمي ويقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان كسرطان القولون والثدي والرئة.

8- يعالج مشاكل الإبصار

يحتوي البطيخ على نسبة من فيتامين أ الهام جدًا للعين، حيث أنه يزود الطاقة للعين ويحميها من الالتهابات المختلفة فإذا كنت تستهلك يوميًا 100 جرام من البطيخ فسوف يساعدك ذلك على المحافظة الدائمة على سلامة عينيك وصحتها.

9- يحافظ على صحة القلب

يحتوي جسم الإنسان على نسبة من عنصر البوتاسيوم التي تحافظ على معدل نبضات القلب ومستوى ضغط الدم، فالبطيخ يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم وبذلك فهو يساعد على علاج مشاكل القلب وتعتبر هذه واحدة من أهم فوائد البطيخ.

10- الحماية ضد العدوى

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من فيتامين ج وفيتامين ب1 و ب6 وعنصر المنجنيز ولذلك فهو يساعد على الحماية ضد العدوى الخارجية التيي قد يتعرض لها الإنسان.

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