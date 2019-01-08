ما تفسير رؤية الثلج في المنام؟

رؤية الثلج في حلمك يدل على عوائق خاصة بك ، ومشاعر غير معلنة ومشاعر برود جنسي. تحتاج إلى الإطلاق والتعبير عن هذه المشاعر والموانع. بدلا من ذلك ، الثلج يعني أنك تشعر باللامبالاة، الوحدة والاهمال. إذا كان الثلج يذوب ، فهذا يعني أنك تقر وتطلق العواطف التي قمعتها في السابق. انت تتغلب على مخاوفك والعقبات. إذا كنت تقود السيارة في الثلج ، فهذا يعني أنك بحاجة إلى توخي المزيد من الحذر حول كيفية الاقتراب من أهدافك.

رؤية الثلج المتسرب في حلمك يشير إلى ضياع البراءة ، والنجاسة. بعض الجوانب من نفسك قد تكون ملوثة.

الحلم بأنك تشاهد تساقط الثلوج يمثل بداية نظيفة ومنظور جديد وجديد. إنه دليل على السلام والهدوء الروحي.

إن الحلم بأنك تلعب في الثلج يشير إلى أنك تحتاج إلى تخصيص بعض الوقت للمتعة والاسترخاء. بدلا من ذلك ، الحلم يعني أنك بحاجة للاستفادة من الفرص التي تنشأ ؛ وإلا ستختفي هذه الفرص.

الحلم بأن تجد شيئًا في الثلج يوحي بأنك تقوم باستكشاف والوصول إلى إمكاناتك وقدراتك ومواهبك غير المستخدمة. لقد اكتشفت بعض المواهب المخفية والقدرة داخل نفسك. كما يشير إلى الحاجة إلى الصفح.