الجراد: أنواعه، فوائده، أضراره، كيف تتم مكافحته؟

الجراد يعالج الأمراض ويحتوي على 62% بروتين

الجراد هو نوع من أنواع الحشرات، وتُصنف حشرة الجراد ضمن رتبة Orthoptera وتحمل حشرة الجراد الإسم العلمي Locusta، ويقسم الجراد إلى أكثر من 20.000، حيث يختلف نوع الجراد كل منها عن الآخر بحسب البيئة التي تعيش فيها.

يعْتَبَر الجراد نوعاً من أنواع حشرات الجنادب التي تتبع فصيلة مستقيمات الأجنحة، ويوجد ما يزيد على20.000 نوع من الجراد في العالم، حيث يمتلك الجراد قوائمَ خلفية قوية تساعده في القفز لمسافات بعيدة، فيستطيع القفز لمسافة تعادل 20 ضعفَ طول جسمه.

يتراوح طول الجراد من 3­13 سنتيمتراً، ويقسم جسمه إلى الرأس والصدر والبطن وتكون مقسمة لـ 11 قسماً، بالإضافة لطبقة من الكيتين، وله فم يحتوي على أسنان حادة جِدّاً، وله قرنان قصيران نسبياً يستخدمهما للاستشعار، وتصدر عنه أصوات موسيقية تنتج عن كحت القوائم الخلفية، أو الأجنحة مع جسمه.

أنواع الجراد :

1- الجراد الصحراوي: يعتبر الجراد الصحراوي الأكثر خطورة، والأكثر تأثيراً على منطقتنا العربية.

وينتشر الجراد الصحراوي في المناطق الصحراوية الجافة في أفريقيا وموريتانيا والمغرب والسودان، وينتقل منها طائراً عبر البحر الأحمر نحو المملكة العربية السعودية وشبه الجزيرة العربية، وقد ينتقل في بعض الحالات نحو بلا الشام وربما ايران وآسيا.

يتميز الجراد الصحراوي بمقدرته العالية على الطيران والسفر من قارة إلى قارة اخرى، قاطعاً البحار والمحيطات.

2- الجراد الأحمر في شرق أفريقيا.

3- الجراد البني في جنوب أفريقيا.

4- الجراد المصري

5- الجراد الأسترالي في أستراليا.

6- جراد الأشجار في أفريقيا وحوض المتوسط.

7- الجراد المغربي

فوائد الجراد:

1- يُعْتَبَر الجراد من الأكلات المفضلة لدى بعض الشعوب في قارة آسيا والدول العربية، على رأسها المملكة العرية السعودية وجمهورية اليمن.

2- يعالج الأمراض ويحتوي على 62% بروتين.

3- يعمل على تنشيط الجسم، وذلك لأن الجراد يتغذى على أغلب الأشجار والنباتات البرية والنباتات العطرية والطبية، والتي تحتوي على فوائد صحية عظيمة.

4- يعد من أكثر المقويات والمنشطات فعالية.

5- يساعد في علاج مرض الروماتيزم وألم الظهر.

6- تأخر النمو لدى الأطفال.

7- غني جِدّاً بالبروتين بنسبة 62%، ودهون بنسبة 17% ومواد عضوية بنسبة 21% ومنها: المنجنيز، والكالسيوم، والحديد، والصوديوم، والبوتاسيوم، والفسفور، وغيرها.

أضرار الجراد:

- تناول الجراد بعد رشه قد يعرض متناوله للتسمم المُباشر

- يتسبب بتدمير المحاصيل الزراعية وإلحاق خسائر فادحة في قطاع الزراعة والاقتصاد .

غذاء الجراد الصحراوي:

يتغذى الجراد الصحراوي على النباتات، لذلك نجد انتشاره دائماً ما يرتبط بالمواسم المطيرة، التي يزدهر فيها الربيع وتكثر فيها النباتات، والتي تُعد المصدر الغذائي الأول ومصدر طاقة الجراد الصحراوي، في حين ينعدم وجوده ويضعف تكاثره في المواسم الجافة كونه لايجد من النباتات ما يكفي ليبقى على قيد الحياة.

مكافحة الجراد و الوقاية من الجراد:

1- رش المبيدات الحشرية بواسطة الطائرات في النقاط الحرجة.

2- استخدام الطريقة البيولوجية وذلك باستخدام فطر الـMetarhiziuim (على شكل زيوت ترش من الطائرات) تصيب الجدار الخارجي للحشرة، وتخترق تجويف جسم الحشرة فيتسبب الفطر في موت الجرادة خلال (4- 10) أيام، ومن مميزات هذا الفطر أنه ينتقل من حشرة إلى أخرى سريعاً، ولا يؤذي النباتات والحيوانات والحشرات الأخرى في المنطقة كما تفعل الطرق الكيماوية.

3- إن المبيدات المستخدمة حالياً من الأنواع ذات التأثير القاتل بالملامسة ، حيث تقتل الحشرة بمجرد ملامستها لقطرات المبيد بشكل مبشر أو عن طريق ملامسة النباتات المرشوشة أو بابتلاع أوراق النبات المرشوشة.

4- هناك مبيد الميتاريزيم الذي حقق نجاحاً في المكافحة الفعالة للجراد أو النطاطات، من الضروري استخدام الرش الجوي في المناطق المصابة على نطاق واسع.

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