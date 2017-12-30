أبعدي الحشرات عن طعامكِ بهذه النصائح

إذا وجدت يرقات أو خيوط دقيقة في طعامك، فلابد من التخلص منه كله (shutterstock.com)

عادة ما تجد الأمهات بعض الحشرات" السوس" في الطعام التي تقوم بتخزينه وحتى تكافحي هذه الحشرات اتبعي هذه الطرق.

تفقد طعامك:

هناك أشياء كثيرة لا تحبها هذه الحشرات، وتقول جرلينده ناختيجال من معهد يوليوس كون الألماني لأبحاث النباتات: "لا يهتم فراش الدقيق" السوس" بالزيت والدهون والسكر والملح والمواد الغذائية ذات الرائحة النفاذة".

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كما أنها لا تقترب من القهوة والشاي الأسود، وتشير الخبيرة: "إنها تحب الدقيق والسميد وكذلك الموسلي وطعام الحيوانات الأليفة والمكسرات والفواكه المجففة والبقوليات والبهارات والأعشاب وشاي الفواكه".

انتبه للإشارات التحذيرية:

فقبل العثور على حشرات مكتملة النمو في الطعام، سيكون هناك بيض حشرات تحتوي على يرقات، ويقول ماركوس بوشمان من الرابطة الألمانية لخبراء السيطرة على الآفات: "يظهر الغزو عندما يكون هناك تكتلات وخيوط دقيقة".

يضع فراش الدقيق" السوس" بيضه في الشقوق أو في الأماكن التي يمكن ليرقاتها الضئيلة منه شق طريقها إلى عبوات الطعام، بحسب ناختيجال وفي الحقيقة قد تجلب الآفات حتى من المتجر.

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احفظ المؤن بعناية:

ينبغي أن تخرجها من تغليفها الأصلي ووضعها في حاويات مقاومة للحشرات، وهذا مهم على وجه الخصوص إذا كنت تعتزم حفظها لفترة طويلة في درجة حرارة أعلى من 15 درجة مئوية.

وهذه ليست مهمة سهلة نظراً لأن الكثير من الحاويات الزجاجية والمعدنية لا تشكل مشكلة لفراش الدقيق، إذن أنت بحاجة إلى برطمانات ذات غطاء يغلق بطريقة اللف أو إجراءات غلق خاصة.

تخلص من كل الطعام المصاب:

وإذا وجدت يرقات أو خيوط دقيقة في طعامك، فلابد من التخلص منه كله، ويمكن أن يشكل براز الحشرات والخيوط الدقيقة خطرًا صحيًا، فربما تؤدي إلى الحساسية، وينصح بإلقاء الطعام في أكياس مغلقة بعقدة "وإلا ستطير منه الحشرات عائدة إلى منزلك".

نظف كل شيء بشكل كامل واغسل الحاويات المتضررة بسائل غسيل أو في غسالة الأطباق، ونظف الخزانة بمكنسة تنظيف الغبار إذا أمكن وتأكد من التخلص من اليرقات الضئيلة، وبعد التنظيف بالمكنسة يجب مسح الأسطح.

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