الجمرة الخبيثة: الأسباب، الأعراض، طرق الوقاية منها

بعد فيروس كورونا ومرض الفطر الأسود بكتيريا الجمرة الخبيثة تصيب 10 أشخاص على الأقل في محافظة دهوك، وفي كرستان العراق، والجمرة الخبيثة كلمة جمر يعني فحم مولع.

ما هو الجمرة الخبيثة، وكيف ينتشر؟

الجمرة الخبيثة Anthrax هي جرثومة نادرة لكن خطرة تصيب البشر عبر الإتصال المباشر أو غير المباشر بالحيوانات المصابة عن طريق جروحات في الجلد، أو تناول اللحوم المصابة أو استنشاق البكتيريا، وعادة ما تصيب اليدين أو الرقبة أو الوجه وهي تعيش على الجلد وتتكاثر عبر تشكيل خلايا جرثومية مسببة قروحًا داكنة في الجلد، تورمًا في الغدد اللمفاوية وأحياناً الصداع والحمى.

الجمرة الخبيثة مرض خطير يمكن أن يشفى منه المريض ويصبح قاتلاً في حال استنشاقه، وينتشر في وقت يعاني العالم من نقص في المسلتزمات الطبية واللقاحات، وتعالجه المضادات الحيوية واللقاح يضمن الشفاء ايضاً لكنه ليس متوفرًا للجميع فهو مخصص للعسكريين والعلماء فقط.

أسباب الجمرة الخبيثة

البكتيريا، حيث ظهرت في سنة 2001 ميلادي مشاكل الجمرا الخبيثة مرة أخرى وكان الضحية أن يمسك ظرف مغلق ويستنشق هذا الظرف وبسبب وجود بكتيريا مما يسبب له مرض الجمرة الخبيثة.

الجمرة الخبيثة قد تصيب الماعز والحيوانات الماشية أيضاً ويحصل عدوى للشخص عن طريق تناول اي شي جاء من الحيوانات أو لمس اي شيء مصنوع منهم مثل جلود الحيوانات أو الصوف أو عن طريق الحيوانات المصابة أو لمس اي شي مصنوع من هذه البكتيريا أو عن طريق الشم ومن أكثر الاشخاص العرضة لهذا المرض هما رعاة الأغنام وسبب خطورة هذه البكتيريا أنها مقاومة بشكل كبير لجميع الظروف البيئة وتستطيع العيش بأي مكان أو في جو حار ، وفي شهر نوفمبر 2008 سجلت آخر حالة وفاة بهذا المرض في الولايات المتحدة الأمريكية وكان من صناع الجلود الغير معقمة والمعالجة.

طرق الوقاية من الجمرة الخبيثة

الحرص في التعامل مع جلود الحيوانات ومعالجتها قبل الاستخدام.

معالجة المنتجات الحيوانية وتنقيتها من البكتيريا.

وفي سنة 1954 حصلت الطفرة، حيث جاء عالم اسمه "لويس باستور" استطاع أن يصنع لقاح ضد هذا المرض "الجمرة الخبيثة" واستطاع أن ينهي هذا المرض، ولكن الخوف في المستقبل هو استخدامه في أذية البشرية مثل ما تم رجوعه في 2001 لأنه الأسلحة البيولوجية هي أخطر أنواع الأسلحة وهي التي تسبب دمار شامل للبشرية.

أعراض الجمرة الخبيثة

أعراض الجمرة الخبيثة عن طريق الحقن

التهاب في السحايا.

احمرار في منطقة الحقن.

تورم كبير.

صدمة.

فشل في الكثير من أجهزة الجسم.

أعراض الجمرة الخبيثة المستنشقة

صعوبة في التنفس.

الصدمة.

التهاب في السحايا.

التهاب الحلق.

الحمى الخفيفة.

التعب.

آلام العضلات.

انزعاج خفيف في الصدر.

ضيق في التنفس.

غثيان.

سعال الدم.

بلع مؤلم.

ارتفاع درجة الحرارة.

أعراض الجمرة الخبيثة المعدية المعوية

التهاب الحلق مع وجود صعوبة في البلع.

تورم في الرقبة.

تقيؤ.

غثيان.

وجع بطن.

صداع في الرأس.

فقدان الشهية.

حمى.

إسهال دموي حاد في المراحل المتأخرة من المرض.

أعراض الجمرة الخبيثة الجلدية

نتوءات مرتفعة ومثير للحكة تشبه لدغة حشرة تتطور بشكل سريع إلى قرحة غير مؤلمة ذات مركز أسود.

تورم في القرحة.

أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا مثل الحمى والصداع.

الغدد الليمفاوية المجاورة.