فيروس في اليابان تسبب في وفاة سيدة لتصبح أول حالة وفاة في العالم بهذا المرض، فماذا نعرف عنه؟

في فصل الصيف الماضي 2022 ذهبت سيدة يابانية إلى إحدى المؤسسات الطبية بعدما ظهر عليها التعب والحمى، شخصت بالتهاب الرئوي وتدهورت حالتها الصحية وتوفيت بعد 26 يوماً بالتهاب عضلة القلب، لكن المفاجأة أن الأطباء عثروا على حشرة قرادة مختفية في الجزء الأعلى من فخدها الأيمن، والمعهد الوطني للأمراض المعدية اليابانية قال غن الإصابة بفيروس أوز يكون بسبب لدغات حشرة القراد في البيئات العشبية.

ما هو فيروس أوز القاتل؟

فيروس أوز ينتقل للإنسان عن طريق حشرة القراد، وسبب الوفاة تأثر عضلة القلب بالتهاب بعد أن ظهرت عليه الحمى والتعب والإرهاق ما يجعلها أول وفاة في العالم بسبب العدوى التي تنقلها حشرة القراد.

ولا يوجد لقاح ضد فيروس أوز الذي لم يتم اكتشافه خارج اليابان، والقراد حشرة عشبية تنشط في فصل الصيف وتتغدى على دماء الحيوانات.

أعراض فيروس أوز

صداع

صعوبة في التنفس

تعب خمول

حمى

ورغم عدم وجود لقاح له حتى الآن لكنه لا يؤدي بالضرورة إلى الوفاة.

ما سبب ظهور حشرة القراد في المنزل؟

من الممكن أن يحدث انتشار القراد بعد إدخاله إلى المنزل وذلك نتيجة تلامس الحيوان الأليف معه في منطقة مشجرة عندما يكون الطقس دافئًا، بعد أن يلتصق القراد في مكان ما على جسمه يدفن رأسه في جلده لأن حشرة القراد عادة ما يكون صغيرًا ومن الصعب رؤيته على جسمك أو في فراء حيوانك الأليف.

هل حشرة القراد خطيرة؟

معظم لدغات حشرة القراد غير مؤلمة، ولا تسبب سوى ظهور بعض العلامات والأعراض البسيطة مثل التورم أو تغيّر لون الجلد أو التقرُّح، إلا أن بعض القُراد ينقل الجراثيم التي تُسبب الأمراض، مثل حمى الجبال الصخرية المبقعة، داء لايْم، وتحتاج حشرة القُرادة للالتصاق بجلد الشخص مدة 36 ساعة على الأقل لنقل داء لايْم.

كيف اتخلص من حشرة القراد في المنزل؟