الحب أم العمل.. أيهما أهم في حياتك بحسب برجك؟

يعيش الشخص حياته بطريقته الخاصة، ويغلب عليها أولويات وضعها لنفسه يكون لها الأحقية وتطغى على كافة الأمور الأخرى، ودائما ما تتعارض العاطفة مع العمل ويقع المرء في صراع حقيقي مع النفس؛ ليحدد أيهما يختار ومن له الأولوية في الحياة؟

تتفاوت الأهداف وطرق تحقيقها من شخص لأخر، فهناك من يسعى لتحقيق النجاح على المستوى العملي وينسى حياته الشخصية، فيما يحلم أخر بتكوين أسرة صغيرة سعيدة وينشغل باله بها دائما، ويفكر كيف يوفر لها العيش الكريم ويجنبها الحاجة والعوز.

يلعب برجك دورًا هاما في اختياراتك الحياتية، ويسهم بشكل كبير في تحديد أولوياتك، ويجعلك وفقا لسماتك

وصفاتك الشخصية، تميل لاختيار شيء على حساب الأخر أو تختار كليهما، وأنت أيهما تختار وما هو الأهم عندك الحب أم العمل بحسب برجك؟

برج الحمل

يختار صاحب برج الحمل العمل ويفضله على العاطفة، ويضع مستقبله في المقام الأول ويوليه كل اهتمامه، ولكونه مستقل يقدس العمل ويبجله، سيصمم على تحقيق النجاح مهما كانت العواقب، فالنجاح معناه الوجود ولن يتخلى يوماً عن وجوديته.

برج الثور

سيختار الحياة المهنية بطبيعة الحال، فهو من أبرز الأبراج العملية وأشدها تركيزا على الوظيفة والنجاح، قد يقع في الحب وينشغل باله بحبيبه بعض الوقت، لكن العمل يأتي في المرتبة الأولى على رأس القائمة، لأنه السبيل للغنى والثراء، أما الحب فهو مخاطرة غير مضمونة.

برج الجوزاء

كونه عاطفيا حنونا لا يتخيل العيش بدون الحب، سيفضل صاحب برج الجوزاء الحب ويضعه على رأس أولوياته، فعندما يقع في الحب سيكون حبيبه محور الكون وعالمه الخاص، فالحب عنده أهم من الراتب الكبير والوظيفة المرموقة.

برج السرطان

من أكثر الأبراج حساسية وعاطفية، يسيطر عليه حلم البيت السعيد والأسرة الكبيرة لدرجة تفوق الوصف، لا يتخيل حياته بدون الاهتمام والمشاعر الجياشة، لذلك ليس هناك مجالا للعمل أو تحقيق النجاح.

برج الأسد

برج الأسد يريد كل شيء فهو من الأبراج التي يسيطر عليها الجشع والطمع، فهو يريد الحب والتعمق بقلب حبيبه، والوظيفة المرموقة والأجر المرتفع في الوقت ذاته، فهو يريد كل شيء وسيناله لا محالة.

برج العذراء

تطغى الحياة العملية على الحب عند صاحب برج العذراء، فهو ذكي لماح يسعى للاستثمار المربح طيلة الوقت، يحلل كل شيء بدقة متناهية ويبحث عن الكمال المطلق والمثالية النادرة، وهو ما يمنعه من العيش في المشاعر الحالمة، والعثور على الحب الحقيقي.

برج الميزان

ليس هناك شيء أهم من الأخر، فالحب والعمل لهما نفس القدر من الأهمية عند هذا الرجل، يعيش حياة متوازنة تجمع بين العمل الناجح والأسرة السعيدة، سيعرف كيف يحقق النجاح العملي، والعيش بسلام مع شريكه واسرته.

برج العقرب

رومانسي حالم يعد الحب من الأمور الحيوية في حياته، قد يأخذ وقتا طويلا حتى يبوح بمشاعره ويعترف بحبه، لكنه بمجرد الإفصاح عنها سيتخذ كافة الخطوات اللازمة لإتمام العلاقة، يحتل الحب المرتبة الأولى في حياته، فالقلب له السيادة في حياته وليس رئيسه في العمل.

برج القوس

العيش في قصة حب جميلة هي غاية المنى في حياة برج القوس، يعشق الحرية لذلك لا يهتم بالعمل كما ينبغي، لا سيما الوظيفة التي تقيد حركته وانطلاقه في الحياة، يستثمر وقته في البحث عن الحب ويتمنى العثور عليه يوما ما.

برج الجدي

النجاح أهم شيء في حياة هذا الرجل الطموح، لذا سيبذل قصارى جهده في تحقيق أحلامه الوظيفية مهما كلفه الأمر، يتوق إلى النجاح واثبات الذات ولن يتورع في عمل أي شيء مهما كان خطيرا للوصول لمبتغاه، فالنجاح والثراء هما أهدافه في الحياة ولن يتنازل عنهما.

برج الدلو

لا هذا ولا ذاك، ولا يبحث صاحب الدلو عن الحب أو الوظيفة، ولا يمثلان أهمية في حياته، فالحرية والانطلاق في الأفق الواسع غاية ما يتمناه ويسعى لتحقيقه، ولا تستهويه فكرة تكوين أسرة تلقي عليه بالأعباء والمسؤوليات، ولا بالعمل الذي يحجم حركته ويحد من حريته!

برج الحوت

الحب بالنسبة إليه الماء والهواء، ولا يمكنه العيش بدونه، يحب التوغل بأعماق الحبيب يستنشق رائحته العطرة طوال الوقت، يبحث عن الشخص الذي تطمئن له نفسه وروحه، فالعالم يدور في فلك الحب ويقف على عتبة الحبيب.

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