للرجل... مجموعة نصائح للتعامل مع المرأة القوس 

برج القوس برج الجرأة فرغم علامات الحياء التي تظهر على شخصيّته أحياناً إلا أنّه شخصيّة جريئة منفتحة، تقهر الخوف في أغلب الأوقات ترمي بنفسها في المغامرات دون خوفٍ، ولا تردّد متحدّية الأشواك الدّامية، شخصيّة برج القوس تحب الثّقافة بشكلٍ عام، ويطمح للوصول لأعلى مراتب العلم والمعرفة رغم صعوبة الظروف، فلا يكاد يخلو بيت لمواليد هذا البرج من إحدى المكتبات، ومن كتب متنوّعة بين طيّاتها كتبٍ رومنسية بلا شك، برج القوس من الأبراج التي حيّرت الكثيرين فهو يشكّل مزيجاً من السّحر والتناقض والأسرار التي لا تنتهي.

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قد تجمعكَ الأيام بأنثى من هذا البرج فلا تتردّد أبداً بأنّ تقتحم عالمها الجميل، وتخوض أجمل التّجارب معها، فامرأةٌ من هذا البرج رقيقة حساسة مفعمة بالنشاط والحيويّة، ولا تفارق الابتسامة مُحيّاها، ولا تغيب الثّقة عن عينيها، وهي امرأةٌ بالفعل خسارتها عظيمة، لكي تمتلك قلبها يجب أنّ تتعلّم وتتقن فنون الرّومانسيّة، فهي أنثى جُبلت بالحب، وتغلّفت بالعاطفة، وينبض قلبها بالحنان، وتعشق الهوى إلى حد الجّنون، تُسحركَ بابتسامتها وتعي بها الكثير، امرأةٌ حساسة من هذا البرج تتوقّع منكَ أنّ تدلّلها لتكونَ طفلتكَ الصغيرة وأميرة أحلامك وأنثاكَ التي تجد فيها كلّ نساء العالم، كن مخلصاً لها مهما كانت الظروف، فالصّدق عندها مبدأٌ لا يمكن الاستغناء عنه، والخيانة ذنب لا يُغتفر وعقابها لا يرحم، خذ بيدها نحو المستقبل بكلّ ثقة، فهي تعشق الرّجل واثق الخطى، وقدّم لها كل ما هو جميل، قدّم لها مشاعركَ بسخاء، ولتكن لها صديقاً وحبيباً وعاشقاً في آنٍ واحد، اطرب مسمعها بكلام الهوى والعشق، وليكن نابعاً من قلبك، فهي تملك القدرة لاكتشاف الأقنعة وملامح الكذب بعينيك، وسُرعان ما تتحوّل إلى قطة شرسة إذا ما حاول أحدهم مسّ كرامتها.

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