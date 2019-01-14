الحب: علاماته، أنواعه، تصرفات تدل على تطور مشاعره!

الحُب هو شعور المودّة القويّ تجاه الآخرين، والذي قد يكون ناشئاً عن وجود علاقات شخصيّة أو صلة قرابة، كحُب الأم لطفلها، أو قد يكون ناشئاً بين عاشقين منجذبين لبعضهما البعض، فالحُب يُطلَق على الشعور الدافئ أو الحماس أو التفاني تجاه شيء أو شخص معيّن، مثل ذلك الذي قد ينشأ تجاه البحر.

والجدير بالذكر أن الحب الحقيقي يمثّل التعهّد بالالتزام والتفاني والوعد غير المنتهي بين شخصين، فيتعدّى بذلك كونه مجردّ شعور ويأخذ أبعاداً أخرى، وعادةً ما يُرمز له بالأبدية واللانهاية حيث لا يرغب الشخص بالتحرّر منه.

علامات الحُب:

- استخدام التعبيرات الجسديّة والعاطفيّة التي تصف العشق.

- الرغبة بتقديم وسائل الراحة للطرف الآخر.

- الرقّة والحساسيّة تجاه احتياجات الطرف الآخر.

- وجود الرغبة في ممارسة الأعمال والأنشطة المشتركة.

- تقاسم الممتلكات بشكل ملائم.

- تبادل المشاعر الشخصيّة بشكل صادق ومستمر.

- الاهتمام بالمحبوب وتقديم المساعدة له.

أنواع الحُب:

1- الحُب العذري:

الحُب العذري أو ما يسمى بالحب الأفلاطوني هو الحُب البريء والنقيّ غير المبني على رغبات أو ما شابه، وهو النوع المتبادل بين الأشقّاء وأصدقاء الطفولة.

2- العشق والإعجاب:

هو الحب المتمثّل بتولد المشاعر تجاه شخص ما، أو تجاه شخصيّة معروفة على سبيل المثال، وفي هذه الحالة فإن الشخص المفتون قد لا يرغب بالتعبير عن مشاعره للطرف الآخر.

3- الحُب من طرف واحد:

هو الحُب الناشيء تجاه طرف آخر مع العلم المُسبَق بأن هذا الشخص لا يبادل نفس المشاعر.

4- الحُب الأناني:

يُعبّر عن الحُب المبنيّ على حُب الذّات بشكل أساسي، فأحد الأطراف في هذه العلاقة يُحب ويهتم بنفسه فقط دون الالتفات للطرف الآخر.

5- الحُب القويّ:

هو الحب القوي الناتج عن الانجذاب الجسدي القوي تجاه شخص ما.

6- الحُب الرّومانسي:

هو الحُب المتمثّل برؤية الدُنيا بنظرة سعيدة وورديّة ورومانسية، إلى جانب التفكير المستمر بالمحبوب وعدم القدرة على الإبتعاد عنه.

7- الحُب غير المشروط:

الحُب الخالي من الأنانيّة، والذي يقضي مُعظم الأشخاص حياتهم في البحث عنه.

8- الحُب العفوي:

هو الحُب الناتج من أول نظرة تجاه أي شيء أو أي شخص، كما أنّه يمكن أن يكون لحظيّاً ويختفي خلال ثوانٍ أو قد يستمر أطول قليلاً.

يبدأ الحب بين الرجل والمرأة بطريقتين، وهما:

- الحب من النظرة الأولى: وهو ذلك الحب الذي يبدأ بالإعجاب والانجذاب من النظرة الأولى.

- الحب بعد وقتٍ من الزمن: وهو ذلك الحب الذي يحصل بعد فترةٍ من تعرف الطرفين على بعضهما، حيث تجمعهما في البداية الصداقة التي تتحول فيما بعد إلى حب، أو أنّهما يقضيان وقتاً مع بعضهما، كأن يسهرا طول الليل أو يعملان على مشروعٍ ما، فتتطور العلاقة لتتحول لحب.

تصرفات تدل على تطور المشاعر لحب:

- قول كلماتٍ مثل أشتاق لك، حيث يكون فعلاً قد اشتاق له.

- نسيان الحبيب السابق. البدء بحب عمل أشياءٍ لم يعتد أن يحبها أو أن يقوم بها.

- البدء بتقديم التضحيات. الاعتقاد بأنّ هذا الشخص هو الشيء الوحيد الذي حصل له في حياته.

- الشعور بالأمان والطمأنينة بوجود ذلك الشخص حوله.

- بدء التخطيط لمستقبلهما سوياً دون أن يدرك بأنّه يفعل ذلك. تعريفه على عائلته.

- البدء بمتابعة صفحاته الشخصية على مواقع التواصل.

- البدء بمحاولة السيطرة على نفسه بعدم الاستمرار بالحديث عنه أمام الأصدقاء.

- التحدث إليه عن الأشياء التي يحب ويفضل.

- البقاء في مكان تواجده ولا يغادر حتّى وإن لم يكن هناك أيّ شيءٍ لعمله.

المزيد:

علامات الحب عند الرجال والنساء حسب علم النفس

5 أشياء تقلل من قيمة الرجل في نظر المرأة

ما الذي يدفع المرأة إلى الوقوع في الحب؟

6 حركات تكشف حب الرجل لكِ